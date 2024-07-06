Samsung'un yapay zekası WhatsApp aramalarını çevirecek

Samsung’un yapay zekası hali hazırda WhatsApp sohbetlerini çevirebiliyor. Yeni Galaxy AI, WhatsApp aramalarını da gerçek zamanlı çevirebilecek. Dünya genelinde 2 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan bir iletişim uygulaması için bu oldukça büyük bir gelişme olacak. Dil engellerini aşan Samsung Galaxy AI, kullanıcıların günlük faaliyetlerinde çok önemli bir rol oynayacak. Milyonlarca kişi konuşmak için operatör aracılığıyla yapılan telefon görüşmesi yerine WhatsApp gibi üçüncü parti uygulamaları kullanıyor.
Samsung, yeni Galaxy AI özelliklerini 10 Temmuz’da Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Bu, büyük bir donanım tanıtım etkinliği olacak; yeni nesil katlanabilir telefonlar, Wear OS akıllı saatler, geliştirilmiş kulaklıklar, Galaxy Ring akıllı yüzük ve Watch Ultra’yı göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.