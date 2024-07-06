Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S24 serisiyle canlı çeviri özelliğini kullanıma sundu. Live translate, cihazdaki yapay zeka özellikleri sayesinde kullanıcıların telefon görüşmelerini gerçek zamanlı olarak çevirmesine yardımcı oluyor. Bu özelliğin Galaxy AI’nin yeni ürümüyle Samsung dışındaki uygulamalar tarafından da desteklenmesi bekleniyor.

Samsung açıkladı: Galaxy AI ne zaman ücretli olacak? 12 sa. önce eklendi

Samsung’un yapay zekası hali hazırda WhatsApp sohbetlerini çevirebiliyor. Yeni Galaxy AI, WhatsApp aramalarını da gerçek zamanlı çevirebilecek. Dünya genelinde 2 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan bir iletişim uygulaması için bu oldukça büyük bir gelişme olacak. Dil engellerini aşan Samsung Galaxy AI, kullanıcıların günlük faaliyetlerinde çok önemli bir rol oynayacak. Milyonlarca kişi konuşmak için operatör aracılığıyla yapılan telefon görüşmesi yerine WhatsApp gibi üçüncü parti uygulamaları kullanıyor.

Samsung, yeni Galaxy AI özelliklerini 10 Temmuz’da Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Bu, büyük bir donanım tanıtım etkinliği olacak; yeni nesil katlanabilir telefonlar, Wear OS akıllı saatler, geliştirilmiş kulaklıklar, Galaxy Ring akıllı yüzük ve Watch Ultra’yı göreceğiz.

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Samsung'un yapay zekası WhatsApp aramalarını çevirecek