Tam Boyutta Gör WhatsApp, koyu temaya seven kullanıcıları için yeni tema seçeneği sunmaya hazırlanıyor. OLED ekranlı telefonda uygulamalarda simsiyah tema seçeneğini kullananlar için yeni arayüz şu anda Android tarafında test ediliyor.

WhatsApp sohbet listelerine sınır geliyor 4 gün önce eklendi

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre, WhatsApp’ın mevcut koyu modu karşılaştırıldığında, kullanıcı arayüzü öğelerinin daha belirgin görünmesini sağlayan çok daha koyu tonda ve koyu siyah renkli bir arayüz karşımıza çıkacak. Örneğin, yeni bir sohbet başlatmak için kullanılan yeşil düğme ve Meta AI logosu mevcut tasarımdan daha net görünecek.

WhatsApp, AMOLED siyah benzeri renk temasını dahili olarak test ediyor. Yeni siyah tasarımın tüm WhatsApp kullanıcılarına ne zaman sunulacağı belli değil.

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WhatsApp'a gerçek siyah tema geliyor: İşte yeni koyu arayüz