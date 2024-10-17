WhatsApp'a gerçek siyah tema geliyor: İşte yeni koyu arayüz

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre, WhatsApp’ın mevcut koyu modu karşılaştırıldığında, kullanıcı arayüzü öğelerinin daha belirgin görünmesini sağlayan çok daha koyu tonda ve koyu siyah renkli bir arayüz karşımıza çıkacak. Örneğin, yeni bir sohbet başlatmak için kullanılan yeşil düğme ve Meta AI logosu mevcut tasarımdan daha net görünecek.
WhatsApp, AMOLED siyah benzeri renk temasını dahili olarak test ediyor. Yeni siyah tasarımın tüm WhatsApp kullanıcılarına ne zaman sunulacağı belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.