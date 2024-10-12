WhatsApp, sohbet listelerine sınırlama getiriyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp, daha önce kişileri ve grup sohbetlerini düzenlemeyi kolaylaştırmak adına kısayol kullanarak listeye kişileri ve grup sohbetlerini eklemek için yeni bir özellik duyurmuştu. Son beta güncellemesi, liste sayısını sınırlayan yeni bir özellik getirdi.

WhatsApp'tan karışıklığı giderecek yeni özellik: Listeler 2 ay önce eklendi

WhatsApp kişi ve grup sohbet listeleri 20 ile sınırlandırılacak

Kullanıcılar artık kişileri ve grupları düzenli tutmak için 20 adede kadar liste oluşturabilecek. Bu, listelerin daha dikkatli oluşturulması gerektiği anlamına geliyor. WhatsApp, ayrıca listeye kişileri ve grupları hızlıca eklemeyi sağlayan bir kısayol dahil edecek. Bu kısayol, sohbetlerin en üstünde yer alacak.

Şu anda WhatsApp, sınırsız sayıda liste oluşturmaya izin veriyor. Liste sayısına getirilecek yeni kısıtlamayla grup ve kişi listeleri sayfası daha düzenli hale gelmiş olacak. WhatsApp 2.24.21.37 beta sürümden paylaşılan ekran görüntüsüne göre, WhatsApp, liste oluştururken sınır aşıldığında uyarı mesajı çıkaracak.

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WhatsApp sohbet listelerine sınır geliyor