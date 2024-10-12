WhatsApp, sohbet listelerine sınırlama getiriyor

WhatsApp kişi ve grup sohbet listeleri 20 ile sınırlandırılacak
Kullanıcılar artık kişileri ve grupları düzenli tutmak için 20 adede kadar liste oluşturabilecek. Bu, listelerin daha dikkatli oluşturulması gerektiği anlamına geliyor. WhatsApp, ayrıca listeye kişileri ve grupları hızlıca eklemeyi sağlayan bir kısayol dahil edecek. Bu kısayol, sohbetlerin en üstünde yer alacak.
Şu anda WhatsApp, sınırsız sayıda liste oluşturmaya izin veriyor. Liste sayısına getirilecek yeni kısıtlamayla grup ve kişi listeleri sayfası daha düzenli hale gelmiş olacak. WhatsApp 2.24.21.37 beta sürümden paylaşılan ekran görüntüsüne göre, WhatsApp, liste oluştururken sınır aşıldığında uyarı mesajı çıkaracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...