WhatsApp’tan al haberi: Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a haber bülteni özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Günlük aktif iki milyar kullanıcısı olan dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp, haber dünyasına adım atıyor. Elde edilen bilgilere göre WhatsApp halihazırda özel bir haber bülteni özelliği üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'e Bültenler özelliği geliyor

WhatsApp gibi bir mesajlaşma uygulaması aracılığıyla haber almak ne derecede mantıklı bir durum bilinmez ancak Wabetainfo tarafından belirtildiği gibi, böyle bir özellik yolda olabilir. WhatsApp Messenger'ın beta sürümü 2.23.5.3'te bulunan bir kod içerisinde yeni bir "Bültenler" özelliğine atıfta bulunuluyor. Kod incelendiğinde bu bülten özelliğin birden çoğa bir araç şeklinde çalışacağı söyleniyor.

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İsteğe bağlı olan bu özelliğin WhatsApp Durum kısmında kendisine ait bir bölümde olacağı belirtiliyor. Kullanıcıların Bülten özelliği üzerinde tam kontrole sahip olacağı söyleniyor fakat reklamlardan ve algoritma tabanlı önerilerden bahsedilmiyor. Bununla birlikte kullanıcılara bir arama özelliğinin de sunulacağı belirtilmekte. Dolayısıyla Bülten üzerinden yayın yapan kişilere veya sitelere ulaşmak mümkün olacak gibi görünüyor.

Tüm bunların yanında WhatsApp’ın Bülten özelliği henüz erken geliştirme aşamasında ve henüz beta test aşamasına bile geçmemiş durumda. Ek olarak sosyal platformların bir haber alma aracı haline dönüştüğü günümüzde WhatsApp’tan böyle bir hamle gelmesi mantıklı olabilir. Hatırlanacağı üzere Instagram kurucu ortakları Kevin Systrom ve Mike Krieger, haber bültenlerini, blogları ve makaleleri TikTok benzeri bir biçimde sunan yeni sosyal platform Artifact'i piyasaya sürmüştü.

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