Tam Boyutta Gör Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'a mesaj düzenleme özelliğinin geleceğini zaten daha önce duymuştuk. Söz konusu özellik uygulamanın 2.22.22.14 numaralı beta sürümünde ortaya çıktı. Böylelikle nasıl çalışacağı hakkında biraz daha fazla şey öğrenme şansımız oldu.

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WABetaInfo internet sitesinde yer alan detaylara göre bu özellik sayesinde gönderilen tüm mesajları düzenlemek mümkün olacak. Ancak uygulama kullanıcılara bunun için 15 dakikalık bir süre verecek. Bu süre dolduysa eğer gönderilen mesajlar düzenlenemeyecek.

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Mesaja etiket eklenecek

Düzenleme yapıldıktan sonra mesajda, değişiklik yapıldığını açıkça belirten özel bir etiket görünecek. Yayınlanan ekran görüntüsüne bakılırsa bu etiket zaman bilgisinin hemen yanında yer alacak.

WhatsApp mesaj düzenleme hakkında açığa çıkan ayrıntılar şimdilik bu kadar. Geliştirilme aşamasında olan yeni özelliğin ne zaman genel kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Daha fazla bilgi sahibi olabilmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek.

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WhatsApp'a mesaj düzenleme özelliği geliyor: İşte ekran görüntüsü