WhatsApp'a bireysel sohbetler için etkinlik oluşturma özelliği geliyor

WhatsApp, bireysel sohbetleriniz için yerleşik bir planlayıcı test ediyor
Bireysel sohbetlerde etkinlik oluşturma özelliği, grup sohbetlerindeki fonksiyonların tamamını içeriyor. Kullanıcılar, yüz yüze görüşmeler için konum belirleyebiliyor veya sanal toplantılar için sesli ve görüntülüarama seçeneklerini kullanabiliyor. Bu sayede özellikle uzaktan çalışanlar, öğrenciler ve profesyoneller için planlama süreci çok daha verimli olacaktır. Etkinlik detayları ise sohbet içerisinde kalıcı olarak yer aldığından, kullanıcılar geçmiş mesajları tarama zahmetinden de kurtuluyor.
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P