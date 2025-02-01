Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp'a bireysel sohbetler için etkinlik oluşturma özelliği geliyor

    WhatsApp'ın test aşamasındaki son özelliği ile birlikte gelen sohbetlerde etkinlik oluşturma özelliği, kullanıcılara kişisel randevularını doğrudan uygulama üzerinden planlama imkanı sunuyor.
    WhatsApp'a sohbetler için etkinlik oluşturma özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına sunduğu özellikleri genişletmeye devam ediyor. Android için WhatsApp beta 2.25.3.6 sürümüyle birlikte, daha önce sadece grup sohbetlerinde mevcut olan etkinlik oluşturma özelliği artık bireysel sohbetlerde de kullanıma sunuluyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların kişisel randevularını ve planlarını doğrudan uygulama üzerinden yönetmelerine olanak tanıyarak, kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayacak.

    WhatsApp, bireysel sohbetleriniz için yerleşik bir planlayıcı test ediyor

    Bireysel sohbetlerde etkinlik oluşturma özelliği, grup sohbetlerindeki fonksiyonların tamamını içeriyor. Kullanıcılar, yüz yüze görüşmeler için konum belirleyebiliyor veya sanal toplantılar için sesli ve görüntülü arama seçeneklerini kullanabiliyor. Bu sayede özellikle uzaktan çalışanlar, öğrenciler ve profesyoneller için planlama süreci çok daha verimli olacaktır. Etkinlik detayları ise sohbet içerisinde kalıcı olarak yer aldığından, kullanıcılar geçmiş mesajları tarama zahmetinden de kurtuluyor.

    WhatsApp'a sohbetler için etkinlik oluşturma özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere test aşamasındaki yeni özelliğe ekler kısmından erişilmekte. Özelliğin en dikkat çekici yanlarından biriyse üçüncü parti takvim uygulamalarına olan bağımlılığı ortadan kaldırması. Örneğin, bir doktor ve hasta randevularını doğrudan WhatsApp üzerinden planlayabilir, ya da iş arkadaşları proje teslimleri için hatırlatıcılar oluşturabilir. Ayrıca davet alan kişi, etkinliği kabul veya reddedebilme seçeneğine de sahip olduğundan her iki taraf için de net bir iletişim kanalı oluşacaktır.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Profil resmi
    Mantarın Başı 2 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    shaggy neden öldü kuranda oruç kaç gün oto aksesuar dükkanı açmak aq nedir en iyi plastik yapıştırıcı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum