WhatsApp'a bireysel sohbetler için etkinlik oluşturma özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına sunduğu özellikleri genişletmeye devam ediyor. Android için WhatsApp beta 2.25.3.6 sürümüyle birlikte, daha önce sadece grup sohbetlerinde mevcut olan etkinlik oluşturma özelliği artık bireysel sohbetlerde de kullanıma sunuluyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların kişisel randevularını ve planlarını doğrudan uygulama üzerinden yönetmelerine olanak tanıyarak, kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayacak.

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WhatsApp, bireysel sohbetleriniz için yerleşik bir planlayıcı test ediyor

Bireysel sohbetlerde etkinlik oluşturma özelliği, grup sohbetlerindeki fonksiyonların tamamını içeriyor. Kullanıcılar, yüz yüze görüşmeler için konum belirleyebiliyor veya sanal toplantılar için sesli ve görüntülü arama seçeneklerini kullanabiliyor. Bu sayede özellikle uzaktan çalışanlar, öğrenciler ve profesyoneller için planlama süreci çok daha verimli olacaktır. Etkinlik detayları ise sohbet içerisinde kalıcı olarak yer aldığından, kullanıcılar geçmiş mesajları tarama zahmetinden de kurtuluyor.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere test aşamasındaki yeni özelliğe ekler kısmından erişilmekte. Özelliğin en dikkat çekici yanlarından biriyse üçüncü parti takvim uygulamalarına olan bağımlılığı ortadan kaldırması. Örneğin, bir doktor ve hasta randevularını doğrudan WhatsApp üzerinden planlayabilir, ya da iş arkadaşları proje teslimleri için hatırlatıcılar oluşturabilir. Ayrıca davet alan kişi, etkinliği kabul veya reddedebilme seçeneğine de sahip olduğundan her iki taraf için de net bir iletişim kanalı oluşacaktır.

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WhatsApp'a sohbetler için etkinlik oluşturma özelliği geliyor