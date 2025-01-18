Instagram Reels'a sosyal etkileşimi güçlendirecek iki yeni özellik geldi

Tam Boyutta Gör Instagram, kısa form video platformu Reels'ı güçlendirmeye devam ediyor. Platform, özellikle ABD'de yaklaşan TikTok yasağı öncesinde dikkat çeken bir zamanlama ile kullanıcı etkileşimini artıracak iki önemli yeniliği duyurdu. Bu stratejik hamle, Instagram'ın değişen dijital video pazarındaki konumunu güçlendirme hedefinin açık bir göstergesi olabilir.

İşte kullanıcı deneyimini zenginleştiren yenilikler:

Yeni özelliklerin en dikkat çekici yanı, kullanıcıların arkadaşlarının platform içindeki aktivitelerini daha yakından takip edebilmesine olanak sağlaması. Reels sekmesinin sağ üst köşesine eklenen yeni bir fonksiyon sayesinde, takip edilen kişilerin beğendiği veya not eklediği içerikler kolaylıkla görüntülenebilecek. Bu özellik, içerik keşfini kişiselleştirirken, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik videoları daha kolay bulmasını sağlayacak.

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Instagram'ın getirdiği ikinci önemli yenilik ise etkileşimi doğrudan artırmaya yönelik. Platformda artık beğenilen içerikler hakkında anında konuşma başlatmayı sağlayan bir yanıt çubuğu bulunuyor. Bu özellik, içerik üreticilerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına imkan tanırken, henüz kendilerini takip etmeyen kullanıcılarla da etkileşim kurma fırsatı sunuyor. Son olarak Instagram'ın bu güncellemesi, öncelikle ABD pazarında kullanıma sunulacak ve başarılı sonuçlar alınması durumunda global ölçekte yaygınlaştırılacak.

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Instagram Reels'a etkileşimi güçlendirecek yeni özellikler geldi