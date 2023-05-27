WhatsApp'a yeni özellik: Direkt uygulama içerisinden ekran paylaşımı

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Beta sürümünde yeni özellikleri test etmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda WABetaInfo tarafından ortaya çıkan yeni bir rapor ise şirketin oldukça işlevli yeni bir özelliği test ettiğini ortaya çıkardı.

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WhatsApp'ta görüntülü arama esnasında ekran paylaşımı yapabileceksiniz

WhatsApp, Android uygulamasında sesli ve görüntülü aramaları iyileştirmek için çalışmaya devam ediyor. Android için WhatsApp beta 2.23.10.4 güncellemesinde cevapsız aramaların rengiyle ilgili değişiklikler getiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların görüntülü arama sırasında ekranlarını kolayca paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi arama kontrolü kısmında bulunan yeni simgeye dokunduğunuzda ekranınızı paylaşmanız istenecek. Ekranınızı paylaşmaya karar verdiğinizde, ekranınızda görüntülenen her şey kaydedilecek ve alıcı ile paylaşılacak. Ayrıca bu özellik üzerinde tam kontrole sahipsiniz. Yani görüntülü arama sırasında ekran içeriğinizin sürekli olarak iletilmesine rağmen işlemi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

Henüz test aşamasında olan bu özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte Android'in eski sürümlerine sahip kullanıcılar ile ekran paylaşımı yapamayabilirsiniz. Örneğin eski sürümü kullanan herhangi bir kullanıcının bulunduğu büyük grup aramalarında ekran paylaşımı çalışmayabilir.

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WhatsApp'a uygulama içerisinden ekran paylaşımı özelliği geliyor