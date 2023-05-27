Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp'a yeni özellik: Direkt uygulama içerisinden ekran paylaşımı

    Kendini geliştirmeye devam eden WhatsApp, şimdilerde yeni bir özellik test ediyor. İşte görüntülü aramalar esnasında kullanabileceğiniz özelliğin detayları:    
    Oy Ver
    WhatsApp'a uygulama içerisinden ekran paylaşımı özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Beta sürümünde yeni özellikleri test etmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda WABetaInfo tarafından ortaya çıkan yeni bir rapor ise şirketin oldukça işlevli yeni bir özelliği test ettiğini ortaya çıkardı. 

    WhatsApp'ta görüntülü arama esnasında ekran paylaşımı yapabileceksiniz

    WhatsApp, Android uygulamasında sesli ve görüntülü aramaları iyileştirmek için çalışmaya devam ediyor. Android için WhatsApp beta 2.23.10.4 güncellemesinde cevapsız aramaların rengiyle ilgili değişiklikler getiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların görüntülü arama sırasında ekranlarını kolayca paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor.

    WhatsApp'a uygulama içerisinden ekran paylaşımı özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi arama kontrolü kısmında bulunan yeni simgeye dokunduğunuzda ekranınızı paylaşmanız istenecek. Ekranınızı paylaşmaya karar verdiğinizde, ekranınızda görüntülenen her şey kaydedilecek ve alıcı ile paylaşılacak. Ayrıca bu özellik üzerinde tam kontrole sahipsiniz. Yani görüntülü arama sırasında ekran içeriğinizin sürekli olarak iletilmesine rağmen işlemi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

    Henüz test aşamasında olan bu özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte Android'in eski sürümlerine sahip kullanıcılar ile ekran paylaşımı yapamayabilirsiniz. Örneğin eski sürümü kullanan herhangi bir kullanıcının bulunduğu büyük grup aramalarında ekran paylaşımı çalışmayabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    parliament one google play oyunlar hesabını ios"a aktarma apple 1 yıl uluslararası garanti audi a3 paket sıralaması turkish citizenship database

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5
    POCO M5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4 V5.1
    Monster Huma H4 V5.1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız