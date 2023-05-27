WhatsApp'a yeni özellik: Direkt uygulama içerisinden ekran paylaşımı

WhatsApp'ta görüntülü arama esnasında ekran paylaşımı yapabileceksiniz
WhatsApp, Android uygulamasında sesli ve görüntülü aramaları iyileştirmek için çalışmaya devam ediyor. Android için WhatsApp beta 2.23.10.4 güncellemesinde cevapsız aramaların rengiyle ilgili değişiklikler getiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların görüntülü arama sırasında ekranlarını kolayca paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor.
Henüz test aşamasında olan bu özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte Android'in eski sürümlerine sahip kullanıcılar ile ekran paylaşımı yapamayabilirsiniz. Örneğin eski sürümü kullanan herhangi bir kullanıcının bulunduğu büyük grup aramalarında ekran paylaşımı çalışmayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)