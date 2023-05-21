Sony'nin yeni girişimi açığa çıkıyor: Katlanabilir telefon yolda olabilir

Sony 'nin yeni katlanabilir telefonu Xperia Fold olarak adlandırılacakBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.