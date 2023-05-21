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    Anlık Bildirim

    Sony'nin yeni girişimi açığa çıkıyor: Katlanabilir telefon yolda olabilir

    Samsung Galaxy Z Flip 4'ün yeni rakibi Sony'den gelebilir. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Sony, şimdilerde kendi katlanabilir telefonu üzerinde çalışıyor. İşte detaylar:
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    Sony, kendi katlanabilir telefonu için çalışmalara başladı Tam Boyutta Gör
    Telefon üreticilerinden Sony, 2018'den beridir mobil pazarda büyük bir sıçrama gerçekleştirmemişti. Ancak ortaya çıkan yeni raporlara göre Sony, kendi katlanabilir telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Sony 'nin yeni katlanabilir telefonu Xperia Fold olarak adlandırılacak

    Sony, kendi katlanabilir telefonu için çalışmalara başladı
    Japon medyası Sumahodigest'e göre Sony'nin yeni katlanabilir cihazı, Sony Xperia Fold olarak adlandırılabilir ve Samsung Galaxy Z Flip 4'e benzeyebilir. Ancak cihazın harici bir ekranı olması beklenmiyor. Ayrıca cihazın potansiyel olarak oyun yeteneklerine odaklanması tahmin ediliyor. Bu sebeple Sony'nin sürükleyici bir oyun deneyimi için optimize edilmiş bir cihaz yaratmak üzere oyun endüstrisindeki uzmanlığından yararlandığını görmemiz kuvvetle muhtemel. 
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 6 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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