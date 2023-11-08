WhatsApp’a uygulama içi reklamlar geliyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp ve reklamlar aslında bir nevi kedi-fare oyununa dönüşmüş durumda zira Meta'nın WhatsApp'a gelecek reklamlardan en son bahsetmesinin üzerinden yıllar geçti. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdiye kadar sohbet kısmında reklam göstermedi ve göstermeyi de planlamıyor ancak uygulamanın Hikayeler benzeri özelliği olan Durum'da ve Kanallar’da reklam gösterebileceği belirtiliyor.

WhatsApp’a reklamlar geliyor

WhatsApp başkanı Will Cathcart geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, platformun Durum ve Kanallar hizmetlerinde reklamların yayınlanabileceğini söyledi. Cathcart, WhatsApp reklamlarının yeni Kanallar özelliği ve durumlar da dahil olmak üzere uygulama içinde farklı yerlerde görünebileceğini söylüyor ancak değişiklik için herhangi bir tarih verilmiş değil. Ancak Cathcart bir konuda kesin: Reklamlar, WhatApp'ın gelen kutusunda ya da "mesajlaşma deneyiminde" olmayacak.

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WhatsApp birkaç yıl önce Durum'a reklam koymaktan bahsetmişti, ancak şirket bunu hiçbir zaman hayata geçirmedi. Cathcart bunu bir olasılık olarak gündeme getirse de, henüz hiçbir şey kullanıma sunulmadı. İlk girişim 2018 yılında yapılmıştı ancak 2020'de reklamlara geçiş ve gizlilik odaklı kullanıcıların tepkilerinden çekinildiği için süreç ertelenmişti. Dünya genelinde 2 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan WhatsApp, şimdiye kadar gelir için Facebook gibi diğer platformlardaki ticari mesajlaşma ve tıklama reklamlarına güveniyordu.

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