WhatsApp’a uygulama içi reklamlar geliyor

WhatsApp’a reklamlar geliyor
WhatsApp başkanı Will Cathcart geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, platformun Durum ve Kanallar hizmetlerinde reklamların yayınlanabileceğini söyledi. Cathcart, WhatsApp reklamlarının yeni Kanallar özelliği ve durumlar da dahil olmak üzere uygulama içinde farklı yerlerde görünebileceğini söylüyor ancak değişiklik için herhangi bir tarih verilmiş değil. Ancak Cathcart bir konuda kesin: Reklamlar, WhatApp'ın gelen kutusunda ya da "mesajlaşma deneyiminde" olmayacak.
WhatsApp birkaç yıl önce Durum'a reklam koymaktan bahsetmişti, ancak şirket bunu hiçbir zaman hayata geçirmedi. Cathcart bunu bir olasılık olarak gündeme getirse de, henüz hiçbir şey kullanıma sunulmadı. İlk girişim 2018 yılında yapılmıştı ancak 2020'de reklamlara geçiş ve gizlilik odaklı kullanıcıların tepkilerinden çekinildiği için süreç ertelenmişti. Dünya genelinde 2 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan WhatsApp, şimdiye kadar gelir için Facebook gibi diğer platformlardaki ticari mesajlaşma ve tıklama reklamlarına güveniyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.