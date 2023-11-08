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    Anlık Bildirim

    WhatsApp’a uygulama içi reklamlar geliyor

    WhatsApp başkanı uygulama içi reklamlar üzerinde çalışıldığını doğruladı. Reklamlar için şimdilik bir tarih verilmese de reklamların nerede görünebileceğine dair işaretler verildi.
    WhatsApp’a uygulama içi reklamlar geliyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp ve reklamlar aslında bir nevi kedi-fare oyununa dönüşmüş durumda zira Meta'nın WhatsApp'a gelecek reklamlardan en son bahsetmesinin üzerinden yıllar geçti. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdiye kadar sohbet kısmında reklam göstermedi ve göstermeyi de planlamıyor ancak uygulamanın Hikayeler benzeri özelliği olan Durum'da ve Kanallar’da reklam gösterebileceği belirtiliyor.

    WhatsApp’a reklamlar geliyor

    WhatsApp başkanı Will Cathcart geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, platformun Durum ve Kanallar hizmetlerinde reklamların yayınlanabileceğini söyledi. Cathcart, WhatsApp reklamlarının yeni Kanallar özelliği ve durumlar da dahil olmak üzere uygulama içinde farklı yerlerde görünebileceğini söylüyor ancak değişiklik için herhangi bir tarih verilmiş değil. Ancak Cathcart bir konuda kesin: Reklamlar, WhatApp'ın gelen kutusunda ya da "mesajlaşma deneyiminde" olmayacak.

    WhatsApp birkaç yıl önce Durum'a reklam koymaktan bahsetmişti, ancak şirket bunu hiçbir zaman hayata geçirmedi. Cathcart bunu bir olasılık olarak gündeme getirse de, henüz hiçbir şey kullanıma sunulmadı. İlk girişim 2018 yılında yapılmıştı ancak 2020'de reklamlara geçiş ve gizlilik odaklı kullanıcıların tepkilerinden çekinildiği için süreç ertelenmişti. Dünya genelinde 2 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan WhatsApp, şimdiye kadar gelir için Facebook gibi diğer platformlardaki ticari mesajlaşma ve tıklama reklamlarına güveniyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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