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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'a e-posta doğrulaması geliyor: Neredeyse hazır

    WhatsApp, platformun gizlilik ve güvenliğini artıracak yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor. İki adımlı e-posta doğrulaması çok yakında tüm kullanıcıların erişimine açılacak. İşte detaylar...
    WhatsApp'a e-posta doğrulaması geliyor! Neredeyse hazır Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, geçtiğimiz günlerde tanıtılan kilitli sohbetler dahil olmak üzere odağını gizlilik ve kullanıcı güvenliğine çevirmiş durumda. Şimdi de popüler mesajlaşma uygulaması, iki adımlı e-posta doğrulaması için hazırlanıyor. Halihazırda beta kullanıcılarına sunulan bu özellik, yakında genel kullanıma açılacak.

    WhatsApp'a e-posta doğrulaması geliyor

    Aktarıldığı kadarıyla WhatsApp'a eklenecek e-posta doğrulaması, Ağustos ayından bu yana geliştiriliyor ve an itibarıyla beta kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Bu noktada kullanıcılar, WhatsApp hesaplarına kişisel e-posta adreslerini bağlayarak yeni bir güvenlik katmanı oluşturabilecekler. Dolayısıyla hesaplara girmek biraz daha zorlaşırken, veri hırsızlığı ve bilgisayar korsanlığına karşı yeni bir önlem niteliğinde olacak. 

    WhatsApp'a e-posta doğrulaması geliyor! Neredeyse hazır Tam Boyutta Gör
    WhatsApp'ın beta sürümünden gelen görüntülere göre yeni özelliği kullanmak oldukça basit. Yukarıda da görülebildiği gibi WhatsApp, sizden e-posta adresini paylaşmanızı istiyor ve bunun yalnızca sizin tarafından görülebileceği belirtiliyor. Hemen ardından e-posta adresinize gelecek doğrulama bağlantısı üzerinden e-mail hesap doğrulamasını tamamlayabiliyorsunuz. 

    WhatsApp beta kullanıcılarına sunulan bu özellik için henüz net bir tarih paylaşılmadı. Ancak yeni doğrulama sisteminin en kısa zamanda tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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