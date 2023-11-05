WhatsApp'a e-posta doğrulaması geliyor: Neredeyse hazır

WhatsApp'a e-posta doğrulaması geliyor
Aktarıldığı kadarıyla WhatsApp'a eklenecek e-posta doğrulaması, Ağustos ayından bu yana geliştiriliyor ve an itibarıyla beta kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Bu noktada kullanıcılar, WhatsApp hesaplarına kişisel e-posta adreslerini bağlayarak yeni bir güvenlik katmanı oluşturabilecekler. Dolayısıyla hesaplara girmek biraz daha zorlaşırken, veri hırsızlığı ve bilgisayar korsanlığına karşı yeni bir önlem niteliğinde olacak.
WhatsApp beta kullanıcılarına sunulan bu özellik için henüz net bir tarih paylaşılmadı. Ancak yeni doğrulama sisteminin en kısa zamanda tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.