WhatsApp'a e-posta doğrulaması geliyor: Neredeyse hazır

Tam Boyutta Gör WhatsApp, geçtiğimiz günlerde tanıtılan kilitli sohbetler dahil olmak üzere odağını gizlilik ve kullanıcı güvenliğine çevirmiş durumda. Şimdi de popüler mesajlaşma uygulaması, iki adımlı e-posta doğrulaması için hazırlanıyor. Halihazırda beta kullanıcılarına sunulan bu özellik, yakında genel kullanıma açılacak.

WhatsApp'a e-posta doğrulaması geliyor

Aktarıldığı kadarıyla WhatsApp'a eklenecek e-posta doğrulaması, Ağustos ayından bu yana geliştiriliyor ve an itibarıyla beta kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Bu noktada kullanıcılar, WhatsApp hesaplarına kişisel e-posta adreslerini bağlayarak yeni bir güvenlik katmanı oluşturabilecekler. Dolayısıyla hesaplara girmek biraz daha zorlaşırken, veri hırsızlığı ve bilgisayar korsanlığına karşı yeni bir önlem niteliğinde olacak.

Tam Boyutta Gör WhatsApp'ın beta sürümünden gelen görüntülere göre yeni özelliği kullanmak oldukça basit. Yukarıda da görülebildiği gibi WhatsApp, sizden e-posta adresini paylaşmanızı istiyor ve bunun yalnızca sizin tarafından görülebileceği belirtiliyor. Hemen ardından e-posta adresinize gelecek doğrulama bağlantısı üzerinden e-mail hesap doğrulamasını tamamlayabiliyorsunuz.

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WhatsApp beta kullanıcılarına sunulan bu özellik için henüz net bir tarih paylaşılmadı. Ancak yeni doğrulama sisteminin en kısa zamanda tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

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