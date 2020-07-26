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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp, aynı hesabı birden fazla cihazda kullanmanıza izin verecek

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yakında yeni bir özellik sunacak. Sızan bilgilere göre artık aynı WhatsApp hesabınızı birden fazla cihazda kullanabileceksiniz.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp, aynı hesabı birden fazla cihazda kullanmanıza izin verecek
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    WhatsApp'ı diğer mesajlaşma uygulamalarından ayıran en büyük özellik, hesabınızın bir kullanıcı adı ve şifre yerine fiziksel cihazınıza ve telefon numaranıza bağlı olmasıydı. Ancak gelen haberlere göre şirket bu durumu esnetmeye hazırlanıyor.

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    Dört cihaza kadar destek sunacak

    WABetaInfo'nun haberine göre Facebook, kullanıcıların birden fazla cihazı (4'e kadar) aynı WhatsApp hesabına bağlamalarına izin verecek bir kullanıcı arayüzü üzerinde çalışıyor. Yayınlanan yeni ekran görüntülerinde bu özellikle ilgili seçenekler yer alıyor ve doğrulamanın ise SMS yoluyla gönderilecek olan bir kod ile sağlanacağı belirtilmiş.

    WhatsApp, aynı hesabı birden fazla cihazda kullanmanıza izin verecek
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    Bu gelişme ile birlikte kullanıcılar WhatsApp hesaplarını diğer cihazları üzerinden de kolayca kontrol edebilecekler. Şimdilik deneme aşamasında olan özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağına dair bir bilgi mevcut değil. Ancak çok da uzun bir süre olmayacağı düşünülüyor.



    https://mspoweruser.com/big-news-whatsapp-will-soon-let-you-use-the-same-account-on-multiple-devices/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 38 dk.
    Cem uzana hapis şoku gibi bir haber

    Her sene 2 defa bu haberi görmezsek olmaz
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