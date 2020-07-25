Samsung Galaxy M51'in kamera özellikleri sızdı

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Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, 30 Temmuz tarihinde Galaxy M31s akıllı telefon modelini piyasaya sürecek. Şirketin, Ağustos veya Eylül ayında Galaxy M serisine ekleyeceği yeni cihazıyla ilgili sızıntılar ise devam ediyor. Galaxy M51 olarak adlandırılan akıllı telefonun kamera özellikleriyle ön plana çıkacağı söylenebilir.

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Fiyatı henüz belli değil

Önceki raporlar, Galaxy M51'in 64 megapiksel çözünürlükte bir ana kamera ile geleceğine işaret ediyordu. Yeni sızıntı ise bu lense ek olarak cihazın 12 megapiksellik geniş açılı sensöre de sahip olacağını ortaya koyuyor. Bu lensin de Galaxy A51 modelinde bulunan süper geniş açılı lens ile aynı olacağı sızan detaylar arasında. Tüm bunlara ek olarak Galaxy M51'in dörtlü kamera kurulumu ile gelmesi bekleniyor ancak diğer iki lens ile ilgili olarak ortada hiçbir ayrıntının olmadığını da belirtelim.

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Galaxy M51'in diğer teknik detayları arasında 6.7 inçlik ekran ve bu ekrana gömülü parmak izi sensörü yer alıyor. Snapdragon 730 yonga seti ile geleceği söylenen cihazın, One UI 2.x tabanlı Android 10 işletim sistemini çalıştıracağı da sızan bilgiler arasında. 7.000 mAh'lık devasa bir pil ile piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefon, 25W hızlı şarj desteğine de sahip olacak. Akıllı telefonun fiyatlandırması konusunda ise henüz net bir bilgi mevcut değil.

https://www.gizmochina.com/2020/07/25/samsung-galaxy-m51-to-feature-64mp-main-lens-12mp-ultrawide-sensor-claims-report/

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