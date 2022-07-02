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    WhatsApp, çevrimiçi bilginizi sadece seçtiğiniz kişilere gösterecek bir özellik geliştiriyor

    Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların çevrimiçi durumlarını sadece seçtiği kişilerin görüntülemelerine izin verecek bir seçenek üzerinde çalışıyor.
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    WhatsApp, çevrimiçi bilginizi seçtiğiniz kişilere gösterecek
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    Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çoğu kullanıcının şikayetçi olduğu bir özelliği geliştiriyor. Eskiden çevrimiçi durumunuzu kapattığınız zaman kimse çevrimiçi olup olmadığınızı göremiyordu. Ancak WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikle birlikte artık sadece seçtiğiniz kişiler çevrimiçi durumunuzu görebilecek.

    WhatsApp'taki son görülme ayarlarından çevrimiçi bilginizi görebilecek kişileri seçebileceksiniz

    WhatsApp, kullanıcıların WhatsApp'ta çevrimiçi olduklarını kimlerin görebileceğini seçmelerine olanak tanıyan ve gelecekteki bir güncellemede mevcut olacak bir özellik geliştiriyor. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, “Herkes” ve “Son Görülenle Aynı” olmak üzere iki yeni seçenek sayesinde, çevrimiçi olduğunuzda kimlerin görebileceğini son görülme ayarlarından yapılandırmanız mümkün olacak. 

    Ekran görüntüsü iOS için olan WhatsApp Beta'dan alınmış olsa da bu özellik android için olan Beta'ya da yakın bir zamanda gelecektir. Test aşamasında olan bu özelliğin, yakın bir zamanda yayınlanacak güncelleme ile tüm kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.

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