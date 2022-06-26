YouTube Music, size özel derlenen müziklere ulaşmanızı kolaylaştırıyor

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Popüler müzik dinleme platformu Youtube Music, kullanıcılarına özel çalma listeleri oluşturma konusunda kendini geliştirmeye devam ediyor. Dinleme geçmişine dayalı kişiselleştirilmiş oynatma listeleri, YouTube Music'in büyük bir bölümünü oluşturuyor ve YouTube Music artık kullanıcılarına özel derlenen çalma listelerini görüntülemeleri için hızlı bir yol sunuyor.

YouTube Music, Unutulan Favoriler bölümünü test etmeye başladı 2 hf. önce eklendi

YouTube Music'in size özel derlediği çalma listelerine tek tuşla daha kolay bir şekilde ulaşın

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YouTube Music, sizin için derlenenenler kısmına "Diğer" isimli bir seçenek ekledi. Bu seçeneğe bastığınızda ise sizin için derlenen çalma listelerinin oluştuğu yeni bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Eskiden ana sayfada dağınık bir şekilde görünen bu çalma listeleri, bu yenilikle birlikte bir sayfa altında toplanarak daha düzenli bir görünüme kavuştu.

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