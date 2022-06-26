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    YouTube Music, size özel derlenen müziklere ulaşmanızı kolaylaştırıyor

    Popüler müzik dinleme platformu YouTube Music, sizin için derlenen çalma listelerine daha kolay ulaşmanızı sağlamak için ufak bir yenilik yaptı. İşte detaylar: 
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    Popüler müzik dinleme platformu Youtube Music, kullanıcılarına özel çalma listeleri oluşturma konusunda kendini geliştirmeye devam ediyor. Dinleme geçmişine dayalı kişiselleştirilmiş oynatma listeleri, YouTube Music'in büyük bir bölümünü oluşturuyor ve YouTube Music artık kullanıcılarına özel derlenen çalma listelerini görüntülemeleri için hızlı bir yol sunuyor.

    YouTube Music'in size özel derlediği çalma listelerine tek tuşla daha kolay bir şekilde ulaşın

    YouTube Music, sizin için derlenenenler kısmına "Diğer" isimli bir seçenek ekledi. Bu seçeneğe bastığınızda ise sizin için derlenen çalma listelerinin oluştuğu yeni bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Eskiden ana sayfada dağınık bir şekilde görünen bu çalma listeleri, bu yenilikle birlikte bir sayfa altında toplanarak daha düzenli bir görünüme kavuştu.

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