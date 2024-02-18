WhatsApp, durum güncellemeleri arayüzünü değiştiriyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp, geçtiğimiz günlerde kilit ekranından engelleme özelliğini kullanıma sunmuştu. Yakın bir zamanda ise şirket, Google Play Beta Programı aracılığıyla sürümü 2.24.4.23'e çıkaran yeni bir güncelleme yayınladı ve bu sürüm ile yeni bir özellik kullanıma sunuldu.

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İşte WhatsApp durum güncellemeleri tepsisi:

WhatsApp şimdilerde durum güncellemeleri için bazı iyileştirmeler uygulayarak güncellemeler sekmesi arayüzünü iyileştirmeye çalışıyor. Yayınlanan yeni beta sürümü ile kullanıcılar, durum güncelleme tepsisi için yeniden tasarlanmış bir arayüze sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere durum güncellemeleri tepsisi, güncellemeler sekmesinin üst kısmında yer almakta. Yeni arayüz, kullanıcıların küçük resim aracılığıyla ilk paylaşılan durum önizlemesini görmesine olanak tanıyacak ve her güncellemeyi ayrı ayrı açma ihtiyacını ortadan kaldıracak.

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