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    WhatsApp, durum güncellemeleri arayüzünü değiştiriyor

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, durum güncellemeleri arayüzünü yeniliyor. İşte beta sürümünde kullanıma sunulan durum güncellemeleri tepsisi özelliğinin detayları:
    WhatsApp, durum güncellemeleri arayüzünü değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, geçtiğimiz günlerde kilit ekranından engelleme özelliğini kullanıma sunmuştu. Yakın bir zamanda ise şirket, Google Play Beta Programı aracılığıyla sürümü 2.24.4.23'e çıkaran yeni bir güncelleme yayınladı ve bu sürüm ile yeni bir özellik kullanıma sunuldu.

    İşte WhatsApp durum güncellemeleri tepsisi:

    WhatsApp şimdilerde durum güncellemeleri için bazı iyileştirmeler uygulayarak güncellemeler sekmesi arayüzünü iyileştirmeye çalışıyor. Yayınlanan yeni beta sürümü ile kullanıcılar, durum güncelleme tepsisi için yeniden tasarlanmış bir arayüze sahip olacak.

    WhatsApp, durum güncellemeleri arayüzünü değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere durum güncellemeleri tepsisi, güncellemeler sekmesinin üst kısmında yer almakta. Yeni arayüz, kullanıcıların küçük resim aracılığıyla ilk paylaşılan durum önizlemesini görmesine olanak tanıyacak ve her güncellemeyi ayrı ayrı açma ihtiyacını ortadan kaldıracak.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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