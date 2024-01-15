YouTube, artık reklam engelleyicilerle hiç kullanılamıyor!

YouTube genelinde yavaşlatma!
YouTube’da artan reklam sıklığıyla mücadele etmek için kullanıcılar, yıllardır reklam engelleyicilerden faydalanıyor. YouTube’a göre reklamlardan kaçınmaya yönelik bu yöntem, hizmet şartlarını ihlal ediyor ve kullanıcılara “Reklam engelleyiciler YouTube hizmet şartlarını ihlal ediyor. Reklam engelleyicinizi kapatmanız önerilir.” vb. mesajlar bir süredir zaten gösteriliyor. Bunu aşmanın yolları bulundu ancak Google, artık reklam engelleyici kullanımına hiç izin vermiyor; site genelinde yavaşlatma uygulaması başladı.
Bir sosyal medya platformunda paylaşılan gönderiye göre, reklam engelleyici kullanımı YouTube’u aniden yavaşlatıyor ve siteyi kullanılamaz duruma getiriyor. Reklam engelleyici kapatıldığında YouTube adeta canlanıyor.
Google, YouTube Premium abonesi olmayan kullanıcılara ana sayfada, arama sonuçlarında, video sayfalarında, sonraki video önerilerinde, her videonun altında, her videodan önce, video sırasında birden fazla kez, videodan sonra reklamlar çıkarıyor. Ayrıca geçilemeyen reklamlar artık daha uzun süreli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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