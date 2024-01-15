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    YouTube, artık reklam engelleyicilerle hiç kullanılamıyor!

    Google, YouTube'da reklam engelleyici kullananlar için site genelinde yavaşlatma uygulamaya başladı. Artık tek çözüm; reklam engelleme uygulamaları ve eklentilerini devre dışı bırakmak.
    google youtube yavaşlatma reklam engelleyici Tam Boyutta Gör
    Google, YouTube Premium’a geçirmeye zorluyor. Reklam engelleyici kullananlar için site genelinde yavaşlatma uygulaması başladı.

    YouTube genelinde yavaşlatma!

    YouTube’da artan reklam sıklığıyla mücadele etmek için kullanıcılar, yıllardır reklam engelleyicilerden faydalanıyor. YouTube’a göre reklamlardan kaçınmaya yönelik bu yöntem, hizmet şartlarını ihlal ediyor ve kullanıcılara “Reklam engelleyiciler YouTube hizmet şartlarını ihlal ediyor. Reklam engelleyicinizi kapatmanız önerilir.” vb. mesajlar bir süredir zaten gösteriliyor. Bunu aşmanın yolları bulundu ancak Google, artık reklam engelleyici kullanımına hiç izin vermiyor; site genelinde yavaşlatma uygulaması başladı.

    Bir sosyal medya platformunda paylaşılan gönderiye göre, reklam engelleyici kullanımı YouTube’u aniden yavaşlatıyor ve siteyi kullanılamaz duruma getiriyor. Reklam engelleyici kapatıldığında YouTube adeta canlanıyor.

    Google, YouTube Premium abonesi olmayan kullanıcılara ana sayfada, arama sonuçlarında, video sayfalarında, sonraki video önerilerinde, her videonun altında, her videodan önce, video sırasında birden fazla kez, videodan sonra reklamlar çıkarıyor. Ayrıca geçilemeyen reklamlar artık daha uzun süreli.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    kyk oda arkadaşı şikayet dilekçesi hususi araca reklam yapıştırmak kafamda sürekli senaryolar kuruyorum türk telekom tarife değiştiremiyorum çalıntı imei ne demek

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