Android 15 ile üst üste gelen bildirimlerin sesini kademeli olarak azaltabileceksiniz

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde teknoloji devi Google, Android 15'in ilk geliştirici önizlemesi kullanıma sundu. Güncelleme Android'e çok fazla yeni özellik getirmese de bazı kişilerin oldukça kullanışlı bulacağı bir özellik sunuyor.

İşte bildirim bekleme süresi özelliği:

Android 15 DP1 ile bildirim bekleme süresi özelliği kullanıma sunuldu. Açıklamaya göre bu özellik, aynı uygulamadan gelen ardışık bildirimlerin ses düzeyini kademeli olarak azaltmakta. Örneğin bir arkadaşınız size sürekli sosyla medyadan bir mesaj yazıyorsa Android 15 ile birlikte üç farklı seçenekle bildirimleri kademeli olarak kısabileceksiniz.

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Bu yeni özellik kullanıma sunulduğu zaman Ayarlar'dan Bildirimler'e dokunarak aktifleştirilebilecek. En alta kadar kaydırdığınız zaman bildirim bekleme süresi seçeneğini ortaya çıkaracaktır. Ayara dokunduğunuzda ise size tüm bildirimlere bekleme süresi uygula, görüşmelere bekleme süresi uygula ve bildirim bekleme süresini kullanma olmak üzere üç seçenek sunulacak.

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Android 15'le üst üste gelen bildirimlerin sesini azaltmak mümkün