Android 15 ile üst üste gelen bildirimlerin sesini kademeli olarak azaltabileceksiniz

İşte bildirim bekleme süresi özelliği:
Android 15 DP1 ile bildirim bekleme süresi özelliği kullanıma sunuldu. Açıklamaya göre bu özellik, aynı uygulamadan gelen ardışık bildirimlerin ses düzeyini kademeli olarak azaltmakta. Örneğin bir arkadaşınız size sürekli sosyla medyadan bir mesaj yazıyorsa Android 15 ile birlikte üç farklı seçenekle bildirimleri kademeli olarak kısabileceksiniz.
Bu yeni özellik kullanıma sunulduğu zaman Ayarlar'dan Bildirimler'e dokunarak aktifleştirilebilecek. En alta kadar kaydırdığınız zaman bildirim bekleme süresi seçeneğini ortaya çıkaracaktır. Ayara dokunduğunuzda ise size tüm bildirimlere bekleme süresi uygula, görüşmelere bekleme süresi uygula ve bildirim bekleme süresini kullanma olmak üzere üç seçenek sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.