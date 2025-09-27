Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp, durum güncellemelerinde yeniden paylaşım özelliğini test ediyor

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android beta 2.25.27.5 güncellemesiyle durum güncellemeleri için gizlilik odaklı yeniden paylaşım özelliğini test ediyor. İşte detaylar:

    WhatsApp, durum güncellemelerinde yeniden paylaşımı test ediyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, Android için yayınlanan beta 2.25.27.5 güncellemesiyle kullanıcıların durum güncellemelerini daha esnek bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor. Bu yenilik, kullanıcıların kişilerindeki durum içeriklerini yeniden paylaşmalarını mümkün kılıyor. Böylece ekran görüntüsü almak ya da manuel kopyalama yapmak yerine içerikler doğrudan ve hızlı şekilde paylaşılabiliyor.

    Yeniden paylaşım etiketi ile durum güncellemeleri artık daha geniş bir kitleye ulaşabilecek

    Güncellemeyle birlikte durum düzenleme ekranına eklenen özel bir geçiş düğmesi sayesinde kullanıcılar, paylaştıkları durumların başkaları tarafından yeniden paylaşılıp paylaşılamayacağına kolayca karar verebiliyor. Bu düğme, hedef kitle seçimi yapılan menüde konumlandırıldığı için kullanıcılar alıştıkları arayüzü bozmadan ayarları yönetebiliyor.

    Yeni özelliğin en dikkat çeken yönlerinden biri, yeniden paylaşımın etkinleştirilmesiyle birlikte durum güncellemelerinin daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi. İçerik sahibi izin verdiğinde, durumu görüntüleyebilen kişiler aynı içeriği kendi durum akışlarında paylaşabiliyor. Böylece paylaşımlar, izni olan herkes tarafından daha fazla kişiye ulaştırılabiliyor. WhatsApp ayrıca yeniden paylaşılan içerikleri ekranın üst kısmında görünen bir etiketle işaretleyerek karışıklığı önlüyor. Bu etiketleme sistemi, kullanıcıların başka bir kişi tarafından oluşturulmuş içeriği görüntülediklerini açıkça ortaya koyuyor.

    Bu özellik, yalnızca içerik sahibinin bilerek etkinleştirdiği durumlarda çalışıyor ve varsayılan olarak kapalı geliyor. Böylece kullanıcılar, paylaşımlarının beklenmedik şekilde yayılmadığından emin olabiliyor. Ayrıca WhatsApp, yeniden paylaşım sürecinde orijinal yazarın telefon numarası gibi hassas meta verileri aktarmıyor veya saklamıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 2 saat önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    f10 mu f30 mu ford fiesta 1.4 tdci kronik sorunlar cfi kodu nedir 1.0 tce motor kronik sorunlar downpipe muayeneden geçer mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum