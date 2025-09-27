WhatsApp, durum güncellemelerinde yeniden paylaşım özelliğini test ediyor

Yeniden paylaşım etiketi ile durum güncellemeleri artık daha geniş bir kitleye ulaşabilecek
Güncellemeyle birlikte durum düzenleme ekranına eklenen özel bir geçiş düğmesi sayesinde kullanıcılar, paylaştıkları durumların başkaları tarafından yeniden paylaşılıp paylaşılamayacağına kolayca karar verebiliyor. Bu düğme, hedef kitle seçimi yapılan menüde konumlandırıldığı için kullanıcılar alıştıkları arayüzü bozmadan ayarları yönetebiliyor.
Yeni özelliğin en dikkat çeken yönlerinden biri, yeniden paylaşımın etkinleştirilmesiyle birlikte durum güncellemelerinin daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi. İçerik sahibi izin verdiğinde, durumu görüntüleyebilen kişiler aynı içeriği kendi durum akışlarında paylaşabiliyor. Böylece paylaşımlar, izni olan herkes tarafından daha fazla kişiye ulaştırılabiliyor. WhatsApp ayrıca yeniden paylaşılan içerikleri ekranın üst kısmında görünen bir etiketle işaretleyerek karışıklığı önlüyor. Bu etiketleme sistemi, kullanıcıların başka bir kişi tarafından oluşturulmuş içeriği görüntülediklerini açıkça ortaya koyuyor.
Bu özellik, yalnızca içerik sahibinin bilerek etkinleştirdiği durumlarda çalışıyor ve varsayılan olarak kapalı geliyor. Böylece kullanıcılar, paylaşımlarının beklenmedik şekilde yayılmadığından emin olabiliyor. Ayrıca WhatsApp, yeniden paylaşım sürecinde orijinal yazarın telefon numarası gibi hassas meta verileri aktarmıyor veya saklamıyor.
