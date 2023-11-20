WhatsApp'a yapay zekalı sohbet robotu özelliği geliyor

2.23.24.26 numaralı beta sürümünde sohbetler sekmesinde yeni bir kısayol ile sohbet robotu özelliği görünüyor. Bu özellik ile kullanıcıların işlerini daha kolay ve sorunsuz halletmeleri, zamandan ve emekten tasarruf etmeleri amaçlanıyor.
Bunun dışında WhatsApp yeni beta sürümüyle kilitli sohbetlere erişim için gizli kod oluşturabilme ve iş ile kişisel iletişimi ayrımak için farklı profil oluşturabilme imkanı gibi özellikleri de deniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.