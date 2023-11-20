WhatsApp'a yapay zekalı sohbet robotu özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp uygulamasına yapay zeka sohbet robotu özelliği geliyor. Meta Connect 2023'de duyurusu yapılan özellik son beta sürümünde görüldü.

2.23.24.26 numaralı beta sürümünde sohbetler sekmesinde yeni bir kısayol ile sohbet robotu özelliği görünüyor. Bu özellik ile kullanıcıların işlerini daha kolay ve sorunsuz halletmeleri, zamandan ve emekten tasarruf etmeleri amaçlanıyor.

Tam Boyutta Gör Şuanda belirli beta kullanıcıları grubuna sunulan özellik, zamanla daha geniş kullanıcı grubuna açılacak.

Mercedes, Whatsapp ile yeni ortaklığını açıkladı 6 sa. önce eklendi

Bunun dışında WhatsApp yeni beta sürümüyle kilitli sohbetlere erişim için gizli kod oluşturabilme ve iş ile kişisel iletişimi ayrımak için farklı profil oluşturabilme imkanı gibi özellikleri de deniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.