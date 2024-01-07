WhatsApp ekran paylaşımı sırasında artık video ve müzik sesi bir arada dinlenebilece

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda kullanıcıların WhatsApp rengini değiştirmelerine olanak sağlayan bir özelliği test eden şirket, şimdilerde yeni bir özellik daha test ediyor. Üstelik bu özellik sayesinde artık WhatsApp görüntülü konuşmalar iyileştiriliyor.

Samsung Galaxy S24 serisinin tamir ücretleri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

WhatsApp görüntülü konuşmalar iyileştiriliyor

Android için WhatsApp beta 2.24.1.19 güncellemesi ile uygulama, video ve müzik sesini bir arada dinleme özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde görüşmedeki bir kişi ekranını paylaştığında, cihazında çalan ses de görüşmedeki diğer kişilerle paylaşılacaktır. Bu özellik bireysel aramalarda da çalışmakta ve kullanıcıların bire bir görüntülü görüşmelerinde bile senkronize bir ses deneyimi yaşamasına olanak sağlamakta.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görülen bu özellik sayesinde bir görüşmedeki kullanıcılar, video görüşmeleri sırasında paylaşılan ses üzerinde denemeler yaparak videoları birlikte izleyebilir. Bu özellik, katılımcıların video oynatma deneyimlerini senkronize etmelerine, sanal bir film izleme veya içerik paylaşma oturumu oluşturmalarına olanak tanıyacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

WhatsApp ekran paylaşımında video ve müzik sesi dinlenebilecek