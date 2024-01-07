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    WhatsApp ekran paylaşımı sırasında artık video ve müzik sesi bir arada dinlenebilece

    Teknoloji devlerinden WhatsApp, beta sürümünde kullanıcıların ekran paylaşımı esnasında video ve müzik sesini bir arada dinlemelerini sağlayan özelliğini kullanıma sundu. İşte detaylar:
    WhatsApp ekran paylaşımında video ve müzik sesi dinlenebilecek Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda kullanıcıların WhatsApp rengini değiştirmelerine olanak sağlayan bir özelliği test eden şirket, şimdilerde yeni bir özellik daha test ediyor. Üstelik bu özellik sayesinde artık WhatsApp görüntülü konuşmalar iyileştiriliyor.

    WhatsApp görüntülü konuşmalar iyileştiriliyor

    Android için WhatsApp beta 2.24.1.19 güncellemesi ile uygulama, video ve müzik sesini bir arada dinleme özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde görüşmedeki bir kişi ekranını paylaştığında, cihazında çalan ses de görüşmedeki diğer kişilerle paylaşılacaktır. Bu özellik bireysel aramalarda da çalışmakta ve kullanıcıların bire bir görüntülü görüşmelerinde bile senkronize bir ses deneyimi yaşamasına olanak sağlamakta.

    WhatsApp ekran paylaşımında video ve müzik sesi dinlenebilecek Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görülen bu özellik sayesinde bir görüşmedeki kullanıcılar, video görüşmeleri sırasında paylaşılan ses üzerinde denemeler yaparak videoları birlikte izleyebilir. Bu özellik, katılımcıların video oynatma deneyimlerini senkronize etmelerine, sanal bir film izleme veya içerik paylaşma oturumu oluşturmalarına olanak tanıyacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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