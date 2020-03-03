Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp, Google Drive'a yedeklenen sohbetleri şifrelemeye izin verecek

    Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platformda daha fazla gizlilik isteyen kullanıcıları için, Google Drive'a yedeklenen sohbet geçmişini şifreleme seçeneği sunacak.
    2 hf.
    1,5b
    1
    3
    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    WhatsApp, Google Drive'a yedeklenen sohbetleri şifrelemeye izin verecek
    Tam Boyutta Gör

    Dünya çapında iki milyardan fazla kişi tarafından tercih edilen mesajlaşma uygulama WhatsApp, bu alandaki liderliğini sürdürmek için çok çalışıyor. Şirket, yakında sunacağı özellikle birlikte gizliliği bir adım daha ileri taşıma niyetinde.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi A3 için yayınlanan Android 10 güncellemesi geri çekildi"

    Henüz test aşamasında

    WABetaInfo sitesinde yayınlanan bilgilere göre, Whatsapp çok yakında sohbet geçmişini Google Drive'da yedekleyen kullanıcıları için şifre desteği sunacak. Şirket hali hazırda Android kullanıcılarının sohbet yedeklerini Google Drive'a yüklemelerine izin veriyor ancak şifresiz bir şekilde. Buna paralel olarak, eğer gizliliğe çok önem veren biriyseniz artık Google Drive'daki sohbet geçmişinizi şifreleyebileceksiniz.

    Özellik henüz geliştirilme aşamasında ve şifreli bir şekilde yedeklediğiniz sohbet geçmişini, şifrenizi unutmanız veya kaybetmeniz durumunda geri yükleyemeyeceğinizi de belirtmek gerekir. Şirketin bu yeniliği test aşaması sona erdikten sonra tüm kullanıcılara sunacağını da söyleyelim.



    https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-20-66-whats-new/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    murdocklawless (Murdock Lawless) 2 hf. en beğenilen
    ulan karanlık tema dediler aylar oldu gelmedi. bunu yapmaları 38 yıl falan sürer artık.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    eAkman (hic yok) 2 hf.
    Dunyanin en populer mesajlajma uygulamasi verileri sifrelemeden yedekliyor.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    alemburda34 2 hf.
    neyi kimden sakliyoruz yersen iste
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    murdocklawless (Murdock Lawless) 2 hf. en beğenilen
    ulan karanlık tema dediler aylar oldu gelmedi. bunu yapmaları 38 yıl falan sürer artık.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    eAkman (hic yok) 2 hf.
    Dunyanin en populer mesajlajma uygulamasi verileri sifrelemeden yedekliyor.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Ryzen 5 4600H, Intel Core i7-10750H’ın önünde: Ryzen 4000 benchmark sonuçları ve RX 5600M 2 hf. Sony S20A'nın detayları TENAA'da ortaya çıktı 2 hf. Nvidia, GTC 2020 konferansını çevrimiçi gerçekleştireceğini açıkladı 2 hf. Galaxy S10 Lite ilk yazılım güncellemesini aldı 2 hf. Mario Kart Tour, 8 Mart’ta çok oyunculu özellikler kazanıyor 2 hf. WhatsApp sonunda karardı: Android ve iOS için WhatsApp gece modu çıktı! 2 hf. Twitter kullanıcıları artık tweet'lerine kimin cevap verebileceğini belirleyebilecek 2 hf. BlackShark 3 serisi karşınızda: Tetik tuşları, çift taraflı soğutma ve dahası 2 hf. Facebook Messenger iOS uygulaması baştan yazıldı, hız kazandı 2 hf. Xerox ısrarla HP’yi satın almaya çalışıyor 2 hf. Üzerine bardak bardak su döktük "Steelseries Apex 3 incelemesi" 2 hf. Şimdi sıra oyuncu yataklarında 2 hf. Evcil hayvan satışları internetten yapılacak 2 hf. Yeni Porsche 911 Turbo S, 650 beygir güçle geri döndü 2 hf. Apple halen üretimi Çin’den kaydıramadı, Hindistan ümit vermiyor 2 hf. Koronavirüs riski nedeniyle 8000 Google çalışanı eve gönderildi 2 hf. Çinli otomotiv devi Geely, uydu interneti işine de giriyor 2 hf. Kiev Kurdu; Bitcoin dolandırıcılığında 70 milyon dolar vurgun yaptı 2 hf. 2020 Audi A3 Sportback tanıtıldı: Daha modern ve aerodinamik 2 hf. Alibaba, Koronavirüs'ü yüzde 96 doğrulukla teşhis edebilen yapay zeka geliştirdi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp, Google Drive'a yedeklenen sohbetleri şifrelemeye izin verecek Sonraki 2020 Skoda Octavia RS iV tanıtıldı: Agresif tasarım, çevreci motor 2 hf. Suriye’de rejim Türk SİHA ordusuna karşı koyamıyor 2 hf. Death Stranding PC çıkış tarihi açıklandı 2 hf. 2020 Mercedes-Benz E-Serisi, yeni yüzü ve teknolojileriyle sahnede 2 hf. Huawei, EMUI arayüzüne uygulamalar arasında hızlı geçiş işlevi ekledi 2 hf. Microsoft, Koronavirüs salgını nedeniyle IoT in Action konferansını iptal etti 2 hf. MediaTek işlemcilerde, milyonlarca Android cihazı etkileyen güvenlik açığı tespit edildi 2 hf. Dacia'nın elektriğe ilk adımı: Spring Electric konsepti tanıtıldı 2 hf. Yerli hava savunma sistemi Hisar, Suriye sınırına gidiyor 2 hf. Yavaşlatma davasında Apple cihaz başına 25$ ödeyebilir 2 hf. Xiaomi Mi A3 için yayınlanan Android 10 güncellemesi geri çekildi 2 hf. Bir gök taşında ilk defa Dünya’da var olmayan protein bulundu 2 hf. Oppo Watch akıllı saat modelinin yeni posteri, merak edilenleri cevaplıyor 2 hf. Intel Core i9-10900K 3DMark’ta Ryzen 9 3900X’in gerisinde 2 hf. Güneş Sistemi dışından gelen Borisov'da 'uzaylı teknolojisi' bulunamadı 2 hf. Seasonic 80 Plus Titanium sertifikalı 700 watt PSU’sunu duyurdu 2 hf. Sismik dalgaları kullanarak yeraltı haritaları çıkaran yapay zekâ geliştirildi 2 hf. Popüler fantastik seriden uyarlanan Artemis Fowl'un ilk uzun fragmanı 2 hf. Alphabet’in Dünya’yı kurtarmak için yeni projesi: Tidal 2 hf. Samsung, Galaxy S20'nin düşük satış rakamlarını Koronavirüs salgınına bağladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Aracımı satmalı mıyım ?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim