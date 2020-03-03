WhatsApp, Google Drive'a yedeklenen sohbetleri şifrelemeye izin verecek

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Dünya çapında iki milyardan fazla kişi tarafından tercih edilen mesajlaşma uygulama WhatsApp, bu alandaki liderliğini sürdürmek için çok çalışıyor. Şirket, yakında sunacağı özellikle birlikte gizliliği bir adım daha ileri taşıma niyetinde.

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Henüz test aşamasında

WABetaInfo sitesinde yayınlanan bilgilere göre, Whatsapp çok yakında sohbet geçmişini Google Drive'da yedekleyen kullanıcıları için şifre desteği sunacak. Şirket hali hazırda Android kullanıcılarının sohbet yedeklerini Google Drive'a yüklemelerine izin veriyor ancak şifresiz bir şekilde. Buna paralel olarak, eğer gizliliğe çok önem veren biriyseniz artık Google Drive'daki sohbet geçmişinizi şifreleyebileceksiniz.

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Özellik henüz geliştirilme aşamasında ve şifreli bir şekilde yedeklediğiniz sohbet geçmişini, şifrenizi unutmanız veya kaybetmeniz durumunda geri yükleyemeyeceğinizi de belirtmek gerekir. Şirketin bu yeniliği test aşaması sona erdikten sonra tüm kullanıcılara sunacağını da söyleyelim.

https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-20-66-whats-new/

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