WhatsApp, görüntülü konuşma deneyimini iyileştiriyor: İşte yeni gelen özellikler

Tam Boyutta Gör WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Android için beta 2.24.12.14 güncellemesi ile WhatsApp'ın alt arama çubuğu için yeni bir arayüz geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Yakın zamanlı yeni bir rapora göreyse Android cihazlarda arama deneyimini geliştirmeyi amaçlayan uygulama, bu yöndeki çalışmalarına hız vermiş görünüyor. Çünkü rapora göre uygulama, arama deneyimini geliştirmek için tasarlanmış yeni kullanışlı özellikleri test etmekte.

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WhatsApp, görüntülü konuşmalar için AR arama efekt ve filtre özelliklerini test ediyor

WhatsApp, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanması planlanan yeni AR arama efektleri ve filtrelerini test ediyor. Bu yeni AR efektleri, kullanıcıların görüntülü aramalarına eğlenceli ve etkileşimli öğeler eklemelerine olanak tanırken genel görsel deneyimi de geliştirebilir.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görülen yeni özellikler ile kullanıcılar, cilt görünümünü yumuşatmak için rötuş aracı ve loş ortamlarda görünürlüğü iyileştirmek için düşük ışık modu gibi dinamik yüz filtrelerini etkinleştirerek aramalarını kişiselleştirebilecekler.

Aynı zamanda WhatsApp, kullanıcıların çevrelerini özelleştirmek veya dikkat dağıtıcı şeyleri bulanıklaştırmak isteyebilecekleri grup konferansları için aramalar sırasında arka planı düzenlemek için yeni bir araç daha geliştiriyor. Bu arama arka planı özelliğinin gelecekte Masaüstü uygulamalarında da mevcut olacaktır.

Bu özelliklerin yanı sıra uygulama, görüntülü görüşmeleri daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirebilecek ve sohbetlerine eğlenceli bir dokunuş katmaktan hoşlanan kullanıcılara hitap eden diğer efektleri de tanıtmayı planlıyor. Böylece kullanıcılar, gerçek zamanlı video akışları yerine bir avatar kullanma seçeneğine sahip olacak ve bu da kullanıcıların anonimliğini korumasına veya avatarlar aracılığıyla kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etmesine olanak tanıyacak.

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