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    WhatsApp, görüntülü konuşma deneyimini iyileştiriyor: İşte yeni gelen özellikler

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların görüntülü konuşma deneyimini iyileştirmeye yönelik bazı yeni özellikler test etmekte. İşte yeni gelen özelliklerin detayları:
    WhatsApp, görüntülü konuşma deneyimini iyileştiriyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Android için beta 2.24.12.14 güncellemesi ile WhatsApp'ın alt arama çubuğu için yeni bir arayüz geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Yakın zamanlı yeni bir rapora göreyse Android cihazlarda arama deneyimini geliştirmeyi amaçlayan uygulama, bu yöndeki çalışmalarına hız vermiş görünüyor. Çünkü rapora göre uygulama, arama deneyimini geliştirmek için tasarlanmış yeni kullanışlı özellikleri test etmekte.

    WhatsApp, görüntülü konuşmalar için AR arama efekt ve filtre özelliklerini test ediyor

    WhatsApp, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanması planlanan yeni AR arama efektleri ve filtrelerini test ediyor. Bu yeni AR efektleri, kullanıcıların görüntülü aramalarına eğlenceli ve etkileşimli öğeler eklemelerine olanak tanırken genel görsel deneyimi de geliştirebilir.

    WhatsApp, görüntülü konuşma deneyimini iyileştiriyor Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görülen yeni özellikler ile kullanıcılar, cilt görünümünü yumuşatmak için rötuş aracı ve loş ortamlarda görünürlüğü iyileştirmek için düşük ışık modu gibi dinamik yüz filtrelerini etkinleştirerek aramalarını kişiselleştirebilecekler.

    Aynı zamanda WhatsApp, kullanıcıların çevrelerini özelleştirmek veya dikkat dağıtıcı şeyleri bulanıklaştırmak isteyebilecekleri grup konferansları için aramalar sırasında arka planı düzenlemek için yeni bir araç daha geliştiriyor. Bu arama arka planı özelliğinin gelecekte Masaüstü uygulamalarında da mevcut olacaktır.

    Bu özelliklerin yanı sıra uygulama, görüntülü görüşmeleri daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirebilecek ve sohbetlerine eğlenceli bir dokunuş katmaktan hoşlanan kullanıcılara hitap eden diğer efektleri de tanıtmayı planlıyor. Böylece kullanıcılar, gerçek zamanlı video akışları yerine bir avatar kullanma seçeneğine sahip olacak ve bu da kullanıcıların anonimliğini korumasına veya avatarlar aracılığıyla kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etmesine olanak tanıyacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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