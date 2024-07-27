WhatsApp, görüntülü konuşma deneyimini iyileştiriyor: İşte yeni gelen özellikler

WhatsApp, görüntülü konuşmalar için AR arama efekt ve filtre özelliklerini test ediyor
WhatsApp, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanması planlanan yeni AR arama efektleri ve filtrelerini test ediyor. Bu yeni AR efektleri, kullanıcıların görüntülü aramalarına eğlenceli ve etkileşimli öğeler eklemelerine olanak tanırken genel görsel deneyimi de geliştirebilir.
Aynı zamanda WhatsApp, kullanıcıların çevrelerini özelleştirmek veya dikkat dağıtıcı şeyleri bulanıklaştırmak isteyebilecekleri grup konferansları için aramalar sırasında arka planı düzenlemek için yeni bir araç daha geliştiriyor. Bu arama arka planı özelliğinin gelecekte Masaüstü uygulamalarında da mevcut olacaktır.
Bu özelliklerin yanı sıra uygulama, görüntülü görüşmeleri daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirebilecek ve sohbetlerine eğlenceli bir dokunuş katmaktan hoşlanan kullanıcılara hitap eden diğer efektleri de tanıtmayı planlıyor. Böylece kullanıcılar, gerçek zamanlı video akışları yerine bir avatar kullanma seçeneğine sahip olacak ve bu da kullanıcıların anonimliğini korumasına veya avatarlar aracılığıyla kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etmesine olanak tanıyacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.