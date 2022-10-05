WhatsApp, bir kez görüntüle seçeneğinde ekran görüntüsü almayı engelleyebilir

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz yıl bir kez görüntüle seçeneğini kullanıma sunmuştu. Bu seçenek sayesinde resim ve videoları göndermek istediğiniz kişi bunları sadece bir kez görüntüleyebiliyordu. Ancak bu özellikte ekran görüntüsü almayı başaran kullanıcılara kötü bir haberimiz var. WhatsApp yakında bir kez görüntüle seçeneğinde ekran görüntüsü almayı yasaklayabilir.

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WhatsApp'ın bir kez görüntüle seçeneğinde gizlilik artıyor

İlk olarak WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni özellik şu anda WhatsApp'ın iOS için olan beta sürümündeki kullanıcılara sunuldu. Bu özellik sayesindeyse resim paylaşırken karşınıza çıkan bir kez görüntüleme seçeneğinde ekran kaydı ve ekran görüntüsü almak artık mümkün olmayacak.

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WhatsApp'ın test aşamasında olan özelliği kullanıma sunulduğunda, kullanıcılar bir kez görüntülede ekran görüntüsü almak istediğinde yukarıdaki resimden de görüldüğü üzere ek gizlilik için engellendiğini belirten bir uyarıyla karşılaşacak. Şimdilik WhatsApp'ın iOS beta 2.22.21.71 sürümüne sunulan özelliğin ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.

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WhatsApp bir kez görüntülede ekran görüntüsü almayı kaldırabilir