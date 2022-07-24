WhatsApp yakında grup sohbetlerinin geçmiş katılımcılarını gösterecek

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WhatsApp, grup konuşmalarına katılmaktan hoşlanan kullanıcıları için uygulamaya birkaç yeni özellik eklemişti. Önce bir grupta bulunan katılımcıların kapasitesini genişleten WhatsApp, daha sonrasında üyelere bildirim gitmeden bir gruptan sessizce çıkmanıza izin veren bir işlev geliştirmişti. Şimdilerde ise WhatsApp, gruplar için başka bir özellik daha getiriyor.

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Geçmiş Katılımcılar özelliğiyle artık grup mesajlarındaki geçmiş katılımcıları görebileceksiniz

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WABetaInfo tarafından tespit edildiği üzere WhatsApp, Geçmiş Katılımcılar özelliğini Android uygulaması için geliştirmeye başladıktan sonra iOS uygulaması kullanıcılarına da bu özelliği getirmek için çalışmalara başladı. Geçmiş Katılımcılar özelliği ile WhatsApp kullanıcıları, son 60 gün içinde bir gruptan kimin ayrıldığını veya çıkarıldığını görebilecek.

Şimdilik beta kullanıcılarına sunulan Geçmiş Katılımcılar özelliğinin yakında tüm kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.

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WhatsApp grup sohbetlerinin geçmiş katılımcılarını gösterecek