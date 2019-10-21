Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp'ın bir sonraki güncellemesiyle birlikte gelecek yeni özellikler belli oldu

    Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ın son sürümü, önümüzdeki günlerde yepyeni özelliklerle birlikte kullanıcılara sunulacak. İşte uygulamaya eklenecek dört yeni özellik.
    1 sa.
    2,8b
    39
    11
    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    WhatsApp'ın bir sonraki güncellemesiyle birlikte gelecek yeni özellikler belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    WhatsApp'ın en son beta güncellemesi, hem Android hem de iOS platformları için bazı ilginç özellikleri ortaya çıkarmıştı. Bunlar her iki işletim sistemi için de geleceği belirtilen karanlık mod ve kendini imha eden mesaj özelliklerini içeriyordu. Şimdi ise uygulamanın bir sonraki güncellemesiyle gelecek özelliklerin tümü belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone'u dokunmadan kontrol edecek bir akıllı yüzük üzerinde çalışıyor"

    Karanlık Mod

    Kullanıcılar uzun bir süredir WhatsApp için bir karanlık mod desteği istiyorlardı. Bu özellik bazı beta sürümlerinde görülse de henüz geliştirme aşamasında olduğu için kararlı sürümde yer almamıştı. İyi haber şu ki artık WhatsApp yeni sürümde karanlık moda ve karanlık bildirim mesajlarına kavuşuyor.

    Kendini imha eden mesajlar

    WhatsApp yeni güncellemesi ile birlikte artık kullanıcılara, kendini imha eden mesajlar gönderebilme şansı verecek. Bundan böyle 5 saniye, 1 saat, 7 gün veya 30 gün sonra kendini silmeye ayarlanmış mesajları listenizdeki kişilere gönderebileceksiniz.

    WhatsApp'ın bir sonraki güncellemesiyle birlikte gelecek yeni özellikler belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Başlangıç ekranı

    Splash Screen olarak adlandırılan bu özellik ile uygulama ilk kez başlatıldığında, ekranda bir WhatsApp logosu belirecek. Logonun bir de karanlık versiyonu olacak ve hem Android hem de iOS platformlarında mevcut olacak.

    Sessize alınanların durumunu gizleme

    WhatsApp'a gelecek yeni özelliklerden birisi de, sessize aldığınız kişileirn durum güncellemelerinin de gizlenmesi olacak. Bu özelliği aktif duruma getirdiğinizde, durum güncellemeleri gölümünde gizli ibaresi yer alacak ve göster seçeneğine tıkladığınızda ise bu kişilerin sessize alınan durumlarını görebileceksiniz.



    https://www.hindustantimes.com/tech/whatsapp-s-new-features-for-ios-android-users-set-to-launch-soon/story-xCTDBRJulsAyCmAOr7C7OP.html Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    xenix 1 sa. en beğenilen
    Adettendir yazalım bu özelliklerin hepsi telegram da uzun süredir var üstelik zükürberg konuşmalarınızı reklam firmalarına satamıyor;)))
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    rakanishu 24 dk.
    Gruplara eklenme onayı olmalı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mourn 48 dk.
    Güzelmiş... fakat uzun zamandır whatsapp gruplarında anket yapma özelliği bekliyorum. Gelse fena olmazdı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    johnymu 48 dk.
    Donanım haberede geldin karanlık mod
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Paetzold 49 dk.
    Karanlık mod gerçekten bulunmaz nimet uygulamalarda. Gözleri rahatlıyor insanın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    bigc02t 55 dk.
    Gelse de şarj bitmese
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DjarumBlack- 58 dk.
    dark mode super oldu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Şeref60 59 dk.
    Şu kendini imha eden mesaj özelliği çok iyiymiş..

    İnşaallah caminin önünden geçmeyip her hafta ibadet gibi resimli cuma mesajı atanlar bu özelliği kullanmayı akıl ederler..

    Wallahi telefonda hafıza kalmadı yaww
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alemburda34 1 sa.
    karanlık mod gelsin yeter valla nimet resmen pc telefon heryeri karanlık mod yaptım gözlerim eskisi kadar ağrımıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sefaikiz 1 sa.
    Beta kullanıcıları için başlangıç ekranı geldi karanlık modu bekliyoruz gece çok iyi olacak gözler yorulmayınca 😊
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    xenix 1 sa. en beğenilen
    Adettendir yazalım bu özelliklerin hepsi telegram da uzun süredir var üstelik zükürberg konuşmalarınızı reklam firmalarına satamıyor;)))
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    RedManetics +9 Unknownuser87442 +9 babgozd +8 zdniz +7 Timeguard +7 12 Angry Men +6 ozakin70 +6 kmlrzy +5 xenix +5 sadrag +4
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    15 Üye, 24 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2758 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    WhatsApp, güncelleme ve
    5 etiket daha özellik yeni özellik Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili76,3b
    YouTube Kanalı249b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 17 dk. Bitcoin fiyatı 2000 dolara düşebilir 58 dk. Katar, artan sıcaklıklar nedeniyle sokakları da soğutmayı planlıyor 1 sa. Huawei, ABD'li şirketlere 5G teknolojisini lisanslamak istiyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp'ın bir sonraki güncellemesiyle birlikte gelecek yeni özellikler belli oldu Sonraki NASA’nın başkanına göre Mars'taki ilk insan bir kadın olabilir 11 sa. Çinli uzay şirketi iSpace, tekrar kullanılabilir roketiyle SpaceX'e rakip olacak 12 sa. Avrupa’nın en büyük yüzer güneş enerjisi santrali, Fransa’da hizmete girdi 12 sa. Antibiyotik içeren ağ yapıları geliştirildi 13 sa. Fossil Gen 5 güncellemesi, saatin iPhone ile arama yapabilen ilk Wear OS cihaz olmasını sağladı 13 sa. ABD'de blockchain alanında uzun vadeli iş alımları arttı 14 sa. Artık iOS kullanıcıları da Twitch yayıncılarına uygulama üzerinden abone olabiliyor 14 sa. Yılbaşından bu yana 7 bin 263 organ ve doku nakli yapıldı 15 sa. HTC Exodus 1s tam Bitcoin düğümünü 250 dolardan ucuza çalıştırabiliyor 15 sa. Blockchain ile tam uyumlu çalışabilen ilk telefon piyasaya sürülüyor 16 sa. Mazda gelecek yıl yenilikçi bir dizel motor piyasaya sürecek 16 sa. iOS 13'deki karanlık mod pil ömrünü etkiliyor mu? 17 sa. Samsung'un ekran altı kameraya sahip telefonu, 2020'nin ilk yarısında gelebilir 18 sa. Her şey güzel... bir konu hariç "Xiaomi RedMi Airdots incelemesi" 18 sa. Apple, iPhone'u dokunmadan kontrol edecek bir akıllı yüzük üzerinde çalışıyor 18 sa. 16 inç MacBook Pro son macOS beta sürümünde göründü 18 sa. Çok fonksiyonlu yapay deri, teknolojik cihazlarda kullanıldı 19 sa. Yaşanan ölümlerin ardından, Amazon en tehlikeli işverenler listesine girdi 19 sa. 108 MP ana kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro'nun teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 20 sa. Huawei'den iPad Pro'ya rakip üst sınıf bir tablet geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Ekonomik krizdeki (!) Türkiye: iPhone 11 satış kuyruğu ve daha...
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim