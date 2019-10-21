WhatsApp'ın bir sonraki güncellemesiyle birlikte gelecek yeni özellikler belli oldu

Tam Boyutta Gör

WhatsApp'ın en son beta güncellemesi, hem Android hem de iOS platformları için bazı ilginç özellikleri ortaya çıkarmıştı. Bunlar her iki işletim sistemi için de geleceği belirtilen karanlık mod ve kendini imha eden mesaj özelliklerini içeriyordu. Şimdi ise uygulamanın bir sonraki güncellemesiyle gelecek özelliklerin tümü belli oldu.

Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone'u dokunmadan kontrol edecek bir akıllı yüzük üzerinde çalışıyor"

Karanlık Mod

Kullanıcılar uzun bir süredir WhatsApp için bir karanlık mod desteği istiyorlardı. Bu özellik bazı beta sürümlerinde görülse de henüz geliştirme aşamasında olduğu için kararlı sürümde yer almamıştı. İyi haber şu ki artık WhatsApp yeni sürümde karanlık moda ve karanlık bildirim mesajlarına kavuşuyor.

Kendini imha eden mesajlar

WhatsApp yeni güncellemesi ile birlikte artık kullanıcılara, kendini imha eden mesajlar gönderebilme şansı verecek. Bundan böyle 5 saniye, 1 saat, 7 gün veya 30 gün sonra kendini silmeye ayarlanmış mesajları listenizdeki kişilere gönderebileceksiniz.

Tam Boyutta Gör

Başlangıç ekranı

Splash Screen olarak adlandırılan bu özellik ile uygulama ilk kez başlatıldığında, ekranda bir WhatsApp logosu belirecek. Logonun bir de karanlık versiyonu olacak ve hem Android hem de iOS platformlarında mevcut olacak.

Sessize alınanların durumunu gizleme

WhatsApp'a gelecek yeni özelliklerden birisi de, sessize aldığınız kişileirn durum güncellemelerinin de gizlenmesi olacak. Bu özelliği aktif duruma getirdiğinizde, durum güncellemeleri gölümünde gizli ibaresi yer alacak ve göster seçeneğine tıkladığınızda ise bu kişilerin sessize alınan durumlarını görebileceksiniz.

https://www.hindustantimes.com/tech/whatsapp-s-new-features-for-ios-android-users-set-to-launch-soon/story-xCTDBRJulsAyCmAOr7C7OP.html