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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iPhone'u dokunmadan kontrol edecek bir akıllı yüzük üzerinde çalışıyor

    Teknoloji devi Apple'ın gelecek planlarında bir akıllı yüzük projesi var. Şirket Amerikan Patent Bürosu'na yaptığı başvuru, iPhone'u dokunmadan kontrol edebilecek bir cihazı gösteriyor.
    38 sn.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, iPhone'u dokunmadan kontrol edecek bir akıllı yüzük üzerinde çalışıyor
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    Apple, önümüzdeki dönemde bir akıllı yüzük piyasaya sürebilir. Zira şirketin Amerikan Patent Bürosu'na yaptığı son başvurunun içeriğinde, yüzük olarak tabir edilebilen ve parmağa takılarak çalıştırılan küçük bir cihazın detayları yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple, Microsoft'u dünyanın en değerli şirketi koltuğundan indirdi"

    Patentin detayları su yüzüne çıktı

    Şemalara göre, akıllı yüzük bir işlemci, bir mikrofon ve kablosuz bağlantı için bir modül içeriyor. Ayrıca cihazda hareketleri kayıt etmek için sensörler ve navigasyon için döner bir mekanizma ile birlikte küçük bir dokunmatik yüzeyin yer aldığını görüyoruz. Apple'ın planlarına göre bu akıllı yüzük tek başına kullanılan bir cihaz olmayacağı gibi, iPhone ve iPad'teki bazı işlevleri yerine getirmek için kullanılacak.

    Apple, iPhone'u dokunmadan kontrol edecek bir akıllı yüzük üzerinde çalışıyor
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca bu akıllı yüzüğün bildirimlere hızlı bir şekilde yanıt vermek için kullanılabileceği de belirtiliyor. Apple da başta olmak üzere teknoloji şirketlerinin yüzlerce patent başvurusunda bulunup, bunların çoğunu hayata geçirmedikleri düşünülürse, Apple'ın bu akıllı yüzüğü piyasaya sürüp sürmeyeceğini ise ancak zaman gösterecek.



    https://www.thescottishsun.co.uk/tech/4846972/apple-invents-smart-ring-that-lets-you-control-your-iphone-without-even-touching-it/ Yorum Yaz
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