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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ın kilit özelliği web uygulamasına geliyor

    WhatsApp Web'in yeni özelliği belli oldu. WhatsApp, kullanıcıların konuşmalarını kilitlemesine olanak tanıyan sohbet kilidi özelliğini web uygulamasına taşıyor. 
    whatsapp web sohbet kilidi özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, kullanıcıların özel konuşmalarını bir nevi gizlemelerine olanak tanıyan sohbet kilidi özeliğini sunuyor. Şimdi bu gizlilik özelliği WhatsApp Web uygulamasına geliyor. Sohbet Kilidi özelliği şu anda geliştirilme aşamasında, gelecek bir güncellemeyle kullanıma sunulacak.

    WhatsApp Web sohbet kilidi özelliği betada

    WhatsApp, yeni arayüzüyle kullanıcılara daha modern ve görsel olarak çekici bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Özellikle karanlık temanın estetiğini dikkatlice seçilmiş bir renk şemasıyla geliştiriyor ve daha iyi bir gezinme için sekmeler içeriyor. Yeni arayüz hâlâ geliştirilme aşamasındayken, kullanıcıların sohbetlerini kilitlemesine olanak tanıyacak yeni bir özellik ortaya çıktı. Kilitli sohbetlerin kullanıcı konuşmalarına ek düzeyde gizlilik ve güvenlik sağlayan özel bir sekmeye sahip olması bekleniyor.

    WhatsApp web kullanıcıları da artık kişisel bilgileri, gizli detayları veya hassas konuları içeren tartışmaları istemedikleri kişilere göstermemeyi seçebilecek. Muhtemelen bir kodla istenen sohbetler kilitlenebilecek. Kilitli sohbetler tüm platformlarda senkronize edilecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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