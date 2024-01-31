WhatsApp'ın kilit özelliği web uygulamasına geliyor

WhatsApp Web sohbet kilidi özelliği betada
WhatsApp, yeni arayüzüyle kullanıcılara daha modern ve görsel olarak çekici bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Özellikle karanlık temanın estetiğini dikkatlice seçilmiş bir renk şemasıyla geliştiriyor ve daha iyi bir gezinme için sekmeler içeriyor. Yeni arayüz hâlâ geliştirilme aşamasındayken, kullanıcıların sohbetlerini kilitlemesine olanak tanıyacak yeni bir özellik ortaya çıktı. Kilitli sohbetlerin kullanıcı konuşmalarına ek düzeyde gizlilik ve güvenlik sağlayan özel bir sekmeye sahip olması bekleniyor.
WhatsApp web kullanıcıları da artık kişisel bilgileri, gizli detayları veya hassas konuları içeren tartışmaları istemedikleri kişilere göstermemeyi seçebilecek. Muhtemelen bir kodla istenen sohbetler kilitlenebilecek. Kilitli sohbetler tüm platformlarda senkronize edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.