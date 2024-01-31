Tam Boyutta Gör WhatsApp, kullanıcıların özel konuşmalarını bir nevi gizlemelerine olanak tanıyan sohbet kilidi özeliğini sunuyor. Şimdi bu gizlilik özelliği WhatsApp Web uygulamasına geliyor. Sohbet Kilidi özelliği şu anda geliştirilme aşamasında, gelecek bir güncellemeyle kullanıma sunulacak.

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WhatsApp Web sohbet kilidi özelliği betada

WhatsApp, yeni arayüzüyle kullanıcılara daha modern ve görsel olarak çekici bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Özellikle karanlık temanın estetiğini dikkatlice seçilmiş bir renk şemasıyla geliştiriyor ve daha iyi bir gezinme için sekmeler içeriyor. Yeni arayüz hâlâ geliştirilme aşamasındayken, kullanıcıların sohbetlerini kilitlemesine olanak tanıyacak yeni bir özellik ortaya çıktı. Kilitli sohbetlerin kullanıcı konuşmalarına ek düzeyde gizlilik ve güvenlik sağlayan özel bir sekmeye sahip olması bekleniyor.

WhatsApp web kullanıcıları da artık kişisel bilgileri, gizli detayları veya hassas konuları içeren tartışmaları istemedikleri kişilere göstermemeyi seçebilecek. Muhtemelen bir kodla istenen sohbetler kilitlenebilecek. Kilitli sohbetler tüm platformlarda senkronize edilecek.

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WhatsApp'ın kilit özelliği web uygulamasına geliyor