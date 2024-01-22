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    Anlık Bildirim

    WhatsApp’a çok daha hızlı dosya paylaşım özelliği geliyor

    WhatsApp, Android'in Quick Share'i gibi bir dosya paylaşım özelliğini test ediyor. Bluetooth temelli olan bu altyapı daha güvenli ve daha hızlı bir dosya paylaşım imkanı sağlayacak.
    WhatsApp’a çok daha hızlı dosya paylaşım özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Google ve Samsung kısa bir süre önce Android'in varsayılan dosya paylaşım sistemi Nearby Share'i geliştirerek Quick Share olarak yeniden adlandırmıştı. Bu yeni özellikle birlikte Android telefonlar ile Chrome OS ve Windows kullanan bilgisayarlar arasında sorunsuz dosya paylaşımı mümkün olacak. Benzer bir hamle de WhatsApp tarafından geliyor. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması yakındaki kişilerle dosya paylaşımı için yeni bir özellik deniyor.

    WhatsApp için yeni paylaşım özelliği

    WABetaInfo tarafından WhatsApp'ın en son Android beta sürümünde keşfedilen bu özellik, dosya aktarımları için Bluetooth kullanıyor. Kullanıcıların 2 GB'a kadar olan dosyaları paylaşmasına olanak tanıyan bu özellik, sohbet yoluyla dosya gönderme ya da bulut depolama alanı kullanma gibi geleneksel yöntemlere kıyasla daha hızlı ve kullanışlı bir seçenek sunuyor.

    WhatsApp’a çok daha hızlı dosya paylaşım özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre paylaşımın çalışması için her iki kullanıcının da uygulamanın "Dosyaları Paylaş" (Share Files) bölümünde olması ve aktarım tamamlanana kadar da orada kalmaları gerekecek. Bu yöntemde de uçtan uca şifreleme kullanılacak ve dosya paylaşımının WhatsApp'ın standart yöntemi kadar güvenli olması sağlanacak. İlginç bir şekilde, kullanıcıların paylaşıma başlamak için telefonlarını sallamaları gerekecek. Ancak bu sallama işlevi nihai sürümde değişebilir.

    Dediğimiz gibi dosya aktarımı uçtan uca şifreleme ile korunurken aktarım sırasında telefon numaraları gizli kalacak ve kişi listenizde olmayan kişiler tarafından da görülemeyecek. Bu yeni özellik normal WhatsApp kullanıcıları için kullanışlı olabilir ancak Google ve Samsung'un son Quick Share güncellemesi ile gerekliliği tartışılabilir. Zira aynı özellik dahili olarak işletim sisteminde var. Ancak WhatsApp’in en büyük avantajı ise bunu iOS ve Android uygulamalarında sunması. Bu da iki işletim sistemi arasında hızlı dosya paylaşımı anlamına gelebilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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