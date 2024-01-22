WhatsApp’a çok daha hızlı dosya paylaşım özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Google ve Samsung kısa bir süre önce Android'in varsayılan dosya paylaşım sistemi Nearby Share'i geliştirerek Quick Share olarak yeniden adlandırmıştı. Bu yeni özellikle birlikte Android telefonlar ile Chrome OS ve Windows kullanan bilgisayarlar arasında sorunsuz dosya paylaşımı mümkün olacak. Benzer bir hamle de WhatsApp tarafından geliyor. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması yakındaki kişilerle dosya paylaşımı için yeni bir özellik deniyor.

WhatsApp için yeni paylaşım özelliği

WABetaInfo tarafından WhatsApp'ın en son Android beta sürümünde keşfedilen bu özellik, dosya aktarımları için Bluetooth kullanıyor. Kullanıcıların 2 GB'a kadar olan dosyaları paylaşmasına olanak tanıyan bu özellik, sohbet yoluyla dosya gönderme ya da bulut depolama alanı kullanma gibi geleneksel yöntemlere kıyasla daha hızlı ve kullanışlı bir seçenek sunuyor.

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre paylaşımın çalışması için her iki kullanıcının da uygulamanın "Dosyaları Paylaş" (Share Files) bölümünde olması ve aktarım tamamlanana kadar da orada kalmaları gerekecek. Bu yöntemde de uçtan uca şifreleme kullanılacak ve dosya paylaşımının WhatsApp'ın standart yöntemi kadar güvenli olması sağlanacak. İlginç bir şekilde, kullanıcıların paylaşıma başlamak için telefonlarını sallamaları gerekecek. Ancak bu sallama işlevi nihai sürümde değişebilir.

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Dediğimiz gibi dosya aktarımı uçtan uca şifreleme ile korunurken aktarım sırasında telefon numaraları gizli kalacak ve kişi listenizde olmayan kişiler tarafından da görülemeyecek. Bu yeni özellik normal WhatsApp kullanıcıları için kullanışlı olabilir ancak Google ve Samsung'un son Quick Share güncellemesi ile gerekliliği tartışılabilir. Zira aynı özellik dahili olarak işletim sisteminde var. Ancak WhatsApp’in en büyük avantajı ise bunu iOS ve Android uygulamalarında sunması. Bu da iki işletim sistemi arasında hızlı dosya paylaşımı anlamına gelebilir.

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WhatsApp’a çok daha hızlı dosya paylaşım özelliği geliyor