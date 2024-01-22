WhatsApp’a çok daha hızlı dosya paylaşım özelliği geliyor

WhatsApp için yeni paylaşım özelliği
WABetaInfo tarafından WhatsApp'ın en son Android beta sürümünde keşfedilen bu özellik, dosya aktarımları için Bluetooth kullanıyor. Kullanıcıların 2 GB'a kadar olan dosyaları paylaşmasına olanak tanıyan bu özellik, sohbet yoluyla dosya gönderme ya da bulut depolama alanı kullanma gibi geleneksel yöntemlere kıyasla daha hızlı ve kullanışlı bir seçenek sunuyor.
Dediğimiz gibi dosya aktarımı uçtan uca şifreleme ile korunurken aktarım sırasında telefon numaraları gizli kalacak ve kişi listenizde olmayan kişiler tarafından da görülemeyecek. Bu yeni özellik normal WhatsApp kullanıcıları için kullanışlı olabilir ancak Google ve Samsung'un son Quick Share güncellemesi ile gerekliliği tartışılabilir. Zira aynı özellik dahili olarak işletim sisteminde var. Ancak WhatsApp’in en büyük avantajı ise bunu iOS ve Android uygulamalarında sunması. Bu da iki işletim sistemi arasında hızlı dosya paylaşımı anlamına gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.