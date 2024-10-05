WhatsApp, yeni kişi senkronizasyon özelliğini geliştiriyor

İşte WhatsApp'ın test aşamasındaki yeni özelliği:
WhatsApp, kullanıcılara kişilerinin birden fazla hesapta nasıl senkronize edileceği konusunda daha fazla kontrol sağlayacak ve gizliliği korumak için belirli hesaplar için kişi senkronizasyonunu devre dışı bırakmalarına olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalılşıyor. Kullanıcılar, test aşamasındaki bu özelliği devre dışı bırakarak kişi listelerinin ayrı kalmasını sağlayabilir ve WhatsApp'a kaydedilen tüm kişiler silinir.
Bu özellik, kullanıcıların gizliliklerinden ödün vermeden kişilerini daha etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar. Kullanıcılar cihazlarından kişi senkronizasyonunu devre dışı bıraktıysa eğer WhatsApp, rehberdeki kişileri sunucularında saklamayacak veya bunları harici kullanım için Meta veya diğer Meta şirketleriyle paylaşmayacak. Ayrıca şirket, WhatsApp hesabı olmayan kişilerin telefon numaralarını korumak için kriptografik karmalar kullanarak gizliliğe öncelik verecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.