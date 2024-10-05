WhatsApp, yeni kişi senkronizasyon özelliğini geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde yeni bir kişi senkronizasyon özelliğini test ediyordu. Özelliği geliştirmeye kaldığı yerden devam eden uygulama, yeni iOS beta güncellemesi ile kişi senkronizasyon seçeneğini yönetmek için yeni bir gizlilik özelliğini test ediyor.

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İşte WhatsApp'ın test aşamasındaki yeni özelliği:

WhatsApp, kullanıcılara kişilerinin birden fazla hesapta nasıl senkronize edileceği konusunda daha fazla kontrol sağlayacak ve gizliliği korumak için belirli hesaplar için kişi senkronizasyonunu devre dışı bırakmalarına olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalılşıyor. Kullanıcılar, test aşamasındaki bu özelliği devre dışı bırakarak kişi listelerinin ayrı kalmasını sağlayabilir ve WhatsApp'a kaydedilen tüm kişiler silinir.

Tam Boyutta Gör iOS için en son WhatsApp beta 24.20.10.76 güncellemesi ile bu yeni özellik geliştiriliyor. Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere yeni güncelleme ile kullanıcılara doğrudan bağlı cihazlarından kişileri ekleme ve yönetme olanağı sağlayarak daha fazla esneklik sağlar. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar, yeni kişileri güncellemek veya eklemek için artık cep telefonlarına ihtiyaç duymayacak. Çünkü bağlı herhangi bir cihazda yapılan değişiklikler tüm cihazları arasında senkronize edilecek. Ayrıca, kullanıcılar kişileri telefonlarının adres defteriyle senkronize etmeyi veya yalnızca WhatsApp'ta saklamayı seçebilir.

Bu özellik, kullanıcıların gizliliklerinden ödün vermeden kişilerini daha etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar. Kullanıcılar cihazlarından kişi senkronizasyonunu devre dışı bıraktıysa eğer WhatsApp, rehberdeki kişileri sunucularında saklamayacak veya bunları harici kullanım için Meta veya diğer Meta şirketleriyle paylaşmayacak. Ayrıca şirket, WhatsApp hesabı olmayan kişilerin telefon numaralarını korumak için kriptografik karmalar kullanarak gizliliğe öncelik verecek.

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WhatsApp, yeni kişi senkronizasyon özelliğini geliştiriyor