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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, yeni kişi senkronizasyon özelliğini geliştiriyor

    Yakın zamanlı yeni bir rapora göre WhatsApp, çok yakında kişi senkronizasyon seçeneğini yönetmek için yeni bir gizlilik özelliği sunacak. İşte yeni beta güncellemesinin detayları:
    WhatsApp, yeni kişi senkronizasyon özelliğini geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde yeni bir kişi senkronizasyon özelliğini test ediyordu. Özelliği geliştirmeye kaldığı yerden devam eden uygulama, yeni iOS beta güncellemesi ile kişi senkronizasyon seçeneğini yönetmek için yeni bir gizlilik özelliğini test ediyor.

    İşte WhatsApp'ın test aşamasındaki yeni özelliği:

    WhatsApp, kullanıcılara kişilerinin birden fazla hesapta nasıl senkronize edileceği konusunda daha fazla kontrol sağlayacak ve gizliliği korumak için belirli hesaplar için kişi senkronizasyonunu devre dışı bırakmalarına olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalılşıyor. Kullanıcılar, test aşamasındaki bu özelliği devre dışı bırakarak kişi listelerinin ayrı kalmasını sağlayabilir ve WhatsApp'a kaydedilen tüm kişiler silinir.

    WhatsApp, yeni kişi senkronizasyon özelliğini geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    iOS için en son WhatsApp beta 24.20.10.76 güncellemesi ile bu yeni özellik geliştiriliyor. Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere yeni güncelleme ile kullanıcılara doğrudan bağlı cihazlarından kişileri ekleme ve yönetme olanağı sağlayarak daha fazla esneklik sağlar. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar, yeni kişileri güncellemek veya eklemek için artık cep telefonlarına ihtiyaç duymayacak. Çünkü bağlı herhangi bir cihazda yapılan değişiklikler tüm cihazları arasında senkronize edilecek. Ayrıca, kullanıcılar kişileri telefonlarının adres defteriyle senkronize etmeyi veya yalnızca WhatsApp'ta saklamayı seçebilir.

    Bu özellik, kullanıcıların gizliliklerinden ödün vermeden kişilerini daha etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar. Kullanıcılar cihazlarından kişi senkronizasyonunu devre dışı bıraktıysa eğer WhatsApp, rehberdeki kişileri sunucularında saklamayacak veya bunları harici kullanım için Meta veya diğer Meta şirketleriyle paylaşmayacak. Ayrıca şirket, WhatsApp hesabı olmayan kişilerin telefon numaralarını korumak için kriptografik karmalar kullanarak gizliliğe öncelik verecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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