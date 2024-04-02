WhatsApp'ın kilitli sohbetler özelliği artık bağlı cihazlarda da çalışacak

Tam Boyutta Gör WhatsApp, Android ve iOS'te sohbetleri bir parola veya biyometrik kimlik doğrulamayla kilitlemeye izin veriyor. Sohbet kilitlendiğinde normal sohbetlerden Kilitli Sohbetler bölümüne taşınıyor, böylece başkalarının erişmesi engelleniyor. Ancak bu özellik sadece ana cihazda çalışıyor. Ana cihaza bağlı diğer cihazlarda ise kilitli sohbetlere şifre girmeden erişilebiliyor. Ancak yakında bu sorun giderilecek.

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Bağlı cihazlarda kilitli sohbetlere doğrudan erişilemeyecek

WABetaInfo'ya göre, Android için WhatsApp'ın en son beta sürümü (sürüm 2.24.8.4) yüklendiğinde ana cihazda kitlenen sohbetler, bağlı diğer cihazlarda normal sohbetler içerisinde artık görünmüyor. Bunun yerine, olması gerektiği gibi Kilitli Sohbetler bölümüne taşınıyor. Bu sohbetlere erişmek için gizli bir kod (şifre değil) girmeniz gerekiyor. Bu kod, ana cihazdaki Sohbet Kilidi ayarlarından oluşturulabiliyor.

WhatsApp'ın bu özelliği böylelikle iOS, Mac, Windows ve web gibi sürümlere genişleyerek bütün cihazlarda sohbetlerin gizli kalmasını sağlıyor. Özellik şuan için beta sürümde olsa da yakında herkesin kullanımına sunulacak.

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WhatsApp'ın kilitli sohbetler özelliği bağlı cihazlarda çalışacak