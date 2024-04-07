Tam Boyutta Gör WhatsApp uzunca süredir koruduğu tasarım anlayışını değiştirmeye başladı. Yakın zamanda gezinme çubuğunun tasarımını değiştiren ve ekranın altına taşıyan WhatsApp, şimdi de ikonik yeşil rengini terk etmeye hazırlanıyor.

WhatsApp, beyaz renge dönüyor

Daha önceki beta sürümlerinde yeni beyaz tema ortaya çıkmıştı. Artık değişikliklerin geniş çaplı olarak olarak sunulmaya başlandığı belirtiliyor. 2.24.6.77 beta sürümünde ortaya çıkan yeni tasarımda üst çubuğun yeşilden beyaza döndüğü, WhatsApp yazısının ise yeşil renkte yazıldığı görülüyor. Aynı şekilde, sohbet pencerelerindeki üst çubuk ve profiller de artık beyaz arka plana sahip. Bu değişiklikler ile tasarımı ve rengi değiştirilen yeni gezinti çubuğuyla daha uyumlu bir arayüz oluşturulmuş. Bunların dışında üç noktalı açılır menüde de değişiklikler yapılmış. Artık menüdeki öğelerin birer simgeye sahip olduğu görülüyor.

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Yeni alt çubuk hali hazırda kullanıma sunulduğu için, renk değişikliğinin de yakın zamanda bütün kullanıcılara açılması sürpriz olmayacaktır.

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WhatsApp'ın tasarımı değişiyor: Artık beyaz renkte olacak