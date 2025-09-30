YouTube, sansür nedeniyle Trump'a 24.5 milyon dolar ödeyecek

Anlaşma belgesine göre bunun 22 milyon doları Beyaz Saray Devlet Balo Salonu'nun inşasını desteklemek amacıyla kâr amacı gütmeyen National Mall Vakfı'na, 2,5 milyon doları ise diğer davacılara aktarılacak.
Kongre baskını nedeniyle video yüklemesi yasaklanmıştı
Trump, 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'na düzenlenen saldırının ardından YouTube'a yeni video yüklemekten men edilmişti. YouTube, devam eden şiddet potansiyeliyle ilgili endişelerini dile getirmişti. Şirket, Mart 2023'te kısıtlamaları kaldırarak seçim öncesinde seçmenlerin büyük ulusal adaylardan eşit şekilde haber alabilme şansını dengelerken, gerçek dünyadaki şiddet riskinin devam etmesini dikkatlice değerlendirdiğini söylemişti.
Bu anlaşma, YouTube'un sahibi Alphabet'in kısa süre önce Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'ne platformlarındaki içerikleri denetlemesi için hükümet baskısını sert bir dille eleştiren bir mektup yazmasının ardından geldi. Şirket ayrıca, YouTube'un COVID-19 ya da seçim güvenilirliğiyle ilgili yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle daha önce yasaklanan hesaplara yeniden açılma yolu sunacağını da paylaştı.
