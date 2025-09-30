OpenAI, Sora 2 ile beraber TikTok benzeri bir uygulama yayınlamayı planlıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI, yakında çıkacak Sora 2 video modeliyle çalışan bağımsız bir sosyal medya uygulaması yayınlamaya hazırlandığı bildiriliyor. Wired'ın haberine göre uygulama, dikey video akışı ve kaydırarak gezinme gibi özelliklerle TikTok’a oldukça benziyor. Ancak önemli bir fark bulunuyor: içerikler tamamen yapay zeka tarafından üretilecek, kullanıcıların kendi telefonlarından fotoğraf veya video yükleme seçeneği olmayacak.

Maksimum 10 saniyelik videolar yer alacak

OpenAI, uygulama içinde Sora 2’nin oluşturabileceği videoları 10 saniye ile sınırlandıracak. Uygulama dışında modelin sınırının ne olacağı ise belli değil. Yeni uygulamada ayrıca bir kimlik doğrulama aracı da yer alacak. Kullanıcı bu özelliği etkinleştirdiğinde, Sora 2 o kişinin yüzünü videolarda kullanabilecek. Böylece başkaları da kullanıcıları etiketleyip, videolarını yeniden düzenlerken onların yüzlerinden faydalanabilecek. Güvenlik amacıyla, başka biri bu özelliği kullandığında, video paylaşılmasa bile ilgili kullanıcıya bildirim gönderilecek.

Telif hakkı sınırlamaları nedeniyle bazı videoların üretilmesine izin verilmeyecek. Ancak bu koruma sisteminin ne kadar güçlü olacağı kesin değil. The Wall Street Journal’ın haberine göre OpenAI, Sora 2’nin oluşturduğu videolarda içeriklerinin kullanılmaması için telif hakkı sahiplerinin özellikle “çekilme” talebinde bulunmasını şart koşacak.

OpenAI’nin neden böyle bir sosyal medya uygulaması çıkarmak istediğine gelirsek, Wired bunun, Donald Trump’ın ByteDance’in TikTok’un ABD operasyonlarını elden çıkarması için verdiği süreyi sürekli uzatmasıyla oluşan fırsattan kaynaklanmış olabileceğini belirtiyor. OpenAI, Sora’ya sosyal bir bileşen ekleyerek insanların başka modellere yönelmesini de engellemeyi amaçlıyor olabilir.

