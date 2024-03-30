WhatsApp, Android için yeni arayüzü herkese açtı: İşte yeni tasarım

Tam Boyutta Gör WhatsApp, Android uygulaması için yeniden tasarlanmış gezinme çubuğunu bir yıllık test sürecinin ardından herkese açtı. Gezinme çubuğu, daha kolay erişim için artık ekranın üst kısmında değil alt kısmında gösteriliyor. Ayrıca ufak değişiklikler söz konusu.

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Gezinme çubuğunun rengi daha önce yeşildi ve Topluluklar için ufak bir sekme, Sohbetler, Durum ve Aramalar için büyük sekmeler vardı ve yalnızca Topluluklar sekmesinde bir simge vardı, diğer üçünde yoktu. Yeni gezinme çubuğu beyaz ve sekmeler eşit uzunlukta. Gezinme çubuğu artık daha simetrik, daha sade ve daha modern tasarıma kavuştu.

WhatsApp Android uygulamasının yeni arayüzü 2.24.6.77 sürümüyle yayında.

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WhatsApp, Android için yeni arayüzü herkese açtı