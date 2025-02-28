Instagram Reels ayrı bir uygulama olabilir

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Tam Boyutta Gör TikTok sosyal medya platformunun popüler olması sonrasında hayatımıza giren dikey video konsepti, gelir ve reklam konusunda önemli bir yer edinmiş durumda. Sosyal medya platformları da bu konsepte yatırım yapmaya devam ediyor.

Instagram Reels uygulaması

Sektörden gelen bilgilere göre Meta, Reels kısmını bağımsız bir uygulama haline getirmeyi planlıyor. Instagram şefi Adam Mosseri’nin bu planı ekiple birlikte konuşmaya başladığı da gelen bilgiler arasında.

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Project Ray kod adıyla geliştirilen projenin yeni gelen kullanıcılara ve mevcut ABD kullanıcılarına daha gelişmiş tavsiyelerde bulunacağı, ayrıca 3 dakikalık daha zengin videolara imkân tanıyacağı ifade ediliyor.

Instagram ilk yayınlandığı dönemde fotoğraf paylaşımı odaklı bir uygulamaydı ancak bugün fotoğraf paylaşımı, Hikâye paylaşımı ve dikey video paylaşımı ile çok parçalı bir hale geldi. Ana akışta fotoğraftan çok video paylaşımları yer alıyor. Platformun sadık kullanıcıları uzun zamandır bu yapıdan rahatsızlığını dile getiriyordu. Reels uygulaması hayata geçerse Instagram yeniden fotoğraf paylaşımı odaklı bir platform haline gelebilir.



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Instagram Reels bağımsız hale geliyor