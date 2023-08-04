WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı: Güvenlik artırılıyor!

WhatsApp, e-posta ile doğrulama isteyecek
WhatsApp, hesabınızı koruma, aynı zamanda da doğrulama işlemi için yakında e-posta adresinizi isteyecek. Ancak, bu özelliğin nasıl çalışacağına ilişkin net bir bilgi henüz yok. WhatsApp’ta "doğrulama kodu gelmiyor" sorununa bir çözüm olacak mı, WhatsApp’a e-posta ile giriş seçeneği gelecek mi, yoksa yalnızca hesap güvenliği için ek bir katman mı olacak belli değil. Bu özelliğin iki adımlı doğrulamayı ayarlarken e-posta adresi eklemeyi gerektiren özellikten farklı olduğunu belirtelim.
Yeni güvenlik özelliği, WhatsApp’ı yeni bir cihaza yüklerken sunucu veya ağ sorunları nedeniyle doğrulama kodunun gelmediği durumla karşılaşıldığında faydalı olabilir. E-posta ile doğrulama seçeneği, WhatsApp Android beta sürümde (v2.23.16.15) ortaya çıktı. Özellik, hâlâ geliştirilme aşamasında olduğundan yakın zamanda herkese açılması pek olası değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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