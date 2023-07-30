WhatsApp, yeni özelliğiyle yabancı numaralara karşı koruyacak

Yeni güvenlik araçları geliyor
Kullanıcılar, artık rehberlerinde kayıtlı olmayan bir kişiden veya işletmeden ilk kez mesaj aldıklarında WhatsApp, yeni bir ekran açacak. WhatsApp, yeni güvenlik araçları ekranıyla kullanıcıların istenmeyen mesajlar aldıklarında neler yapabileceklerini gösterecek.
Her zamanki gibi engelleme veya şikayet etme (bildirme) seçeneği çıkacak. Ayrıca WhatsApp, bilinmeyen numaranın profil adını, profil fotoğrafını, telefon numarasının ülke kodunu kontrol ederek kullanıcıya sohbette nasıl güvende kalacağına dair bilgiler verecek. Kullanıcı mesajı görüntülese de bilinmeyen numaraya okundu iletisi gitmeyecek.
Betadaki bazı kullanıcılara açıldı
WhatsApp, yeni güvenlik araçları ekranını Android uygulamasında bazı kullanıcılara göstermeye başladı. Özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman açılacağı belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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