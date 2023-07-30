Tam Boyutta Gör WhatsApp’ın birincil iletişim aracı olarak kullanılması dolandırıcıları da harekete geçirdi. Bilinmeyen numaralardan can sıkıcı aramalar ve mesajların sıklığı günden güne artıyor. Yakın zamanda gelen güncellemeyle bilinmeyen numaralardan aramalar için otomatik sessize alma seçeneği eklendi. Ancak, WhatsApp, güvenliği daha da artırmak istiyor. Yeni güvenlik araçları betadaki sınırlı sayıda kullanıcı için aktif edildi.

WhatsApp numara kaydetmeden mesaj atma nasıl yapılır? 1 hf. önce eklendi

Yeni güvenlik araçları geliyor

Kullanıcılar, artık rehberlerinde kayıtlı olmayan bir kişiden veya işletmeden ilk kez mesaj aldıklarında WhatsApp, yeni bir ekran açacak. WhatsApp, yeni güvenlik araçları ekranıyla kullanıcıların istenmeyen mesajlar aldıklarında neler yapabileceklerini gösterecek.

Her zamanki gibi engelleme veya şikayet etme (bildirme) seçeneği çıkacak. Ayrıca WhatsApp, bilinmeyen numaranın profil adını, profil fotoğrafını, telefon numarasının ülke kodunu kontrol ederek kullanıcıya sohbette nasıl güvende kalacağına dair bilgiler verecek. Kullanıcı mesajı görüntülese de bilinmeyen numaraya okundu iletisi gitmeyecek.

Betadaki bazı kullanıcılara açıldı

WhatsApp, yeni güvenlik araçları ekranını Android uygulamasında bazı kullanıcılara göstermeye başladı. Özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman açılacağı belli değil.

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WhatsApp, yeni özelliğiyle yabancı numaralara karşı koruyacak