Tam Boyutta Gör WhatsApp Kanallar, kullanıcıların kişi ve kuruluşlardan önemli güncellemeleri almasını sağlayan güzel bir özellik. Ancak, kanallar kategorize edilmediğinden ilgi alanına göre kişi, marka ya da işletmelere ulaşmak biraz zor. Neyse ki bu sorun çözülüyor. WhatsApp, artık kanalları kategorilerine ayıracak.

WhatsApp'ın tasarımı yenilendi: İşte yeni arayüz ve yenilikler 14 sa. önce eklendi

WhatsApp’a gelecek yeni özellikleri önceden bildiren WABetaInfo’ya göre, WhatsApp Kanalları yedi kategoriye ayrılacak. Bunlar; iş, eğlence, yaşam stili, haber ve bilgi, organizasyonlar, insanlar ve spor. Yeni özellik, kullanıcının belirli türdeki kanalları keşfetmesine olanak tanıyacak. Örneğin; sporu seviyorsa o kategoriyi seçtiğinde WhatsApp sporla ilgili güncellemeleri sunan tüm kanalları listeleyecek.

DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanalı

WhatsApp Kanallar için kategoriler özelliği şu anda Android için WhatsApp en son beta sürümünde (v2.24.10.17) mevcut. Kategorilerin uygulamanın kararlı sürümüne ne zaman geleceği yani herkese ne zaman açılacağına dair bir bilgi yok.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

WhatsApp Kanallar için kategoriler geliyor