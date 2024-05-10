WhatsApp Kanallar için kategoriler geliyor

WhatsApp’a gelecek yeni özellikleri önceden bildiren WABetaInfo’ya göre, WhatsApp Kanalları yedi kategoriye ayrılacak. Bunlar; iş, eğlence, yaşam stili, haber ve bilgi, organizasyonlar, insanlar ve spor. Yeni özellik, kullanıcının belirli türdeki kanalları keşfetmesine olanak tanıyacak. Örneğin; sporu seviyorsa o kategoriyi seçtiğinde WhatsApp sporla ilgili güncellemeleri sunan tüm kanalları listeleyecek.
DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanalı
WhatsApp Kanallar için kategoriler özelliği şu anda Android için WhatsApp en son beta sürümünde (v2.24.10.17) mevcut. Kategorilerin uygulamanın kararlı sürümüne ne zaman geleceği yani herkese ne zaman açılacağına dair bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.