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    WhatsApp'ın tasarımı yenilendi: İşte yeni arayüz ve yenilikler

    WhatsApp, yeni renk paleti, güncellenmiş simgeler, sohbet arka planını da içeren yeni tasarımı duyurdu. Yenilenen tasarım Android ve iPhone kullanıcılarına eş zamanlı açıldı.
    whatsapp yeni arayüz 2024 Tam Boyutta Gör
    WhatsApp yıllar içinde tasarımında çok sayıda değişiklik gördü ve son büyük değişiklik 2021’de gerçekleşti. Şirket şimdi uygulamayı bir kez daha yeniledi. WhatsApp Android ve iOS uygulaması yeni ve daha akıcı bir görünümle güncellenirken yeni daha karanlık mod geldi.

    Yeni renk paleti ve daha koyu mod

    Meta, WhatsApp için 35'ten fazla farklı rengin değerlendirildikten sonra yeni renk paletine karar verildiğini söylüyor. WhatsApp, düşük ışık koşullarında göz yorgunluğunu azaltmak için daha derin tonlara odaklandı. Uygulamanın birçok kişi için popüler bir seçenek olan karanlık modu, mesajları okumayı kolaylaştırmak için artık bir ton daha koyu hale getirildi.

    Yeni gezinme çubuğu ve dosya eki menüsü

    WhatsApp, kullanıcıların aradıklarını hızlı bir şekilde bulmalarını kolaylaştırmak için Android’de gezinme çubuğunu alta çekti. iOS'ta uzun süredir mevcut olan yeni gezinme çubuğu, sohbetlerinize, güncellemelerinize, topluluklarınıza ve aramalarınıza hızlı bir şekilde göz atmanıza olanak tanıyor.

    iOS kullanıcılarına gelince, WhatsApp yeni dosya ekleme menüsü sayesinde fotoğraf ve video göndermeyi kolaylaştırıyor. Kullanıcılar artık tam ekran menü yerine medya, anket, belge ve daha fazlasını gönderirken seçenekleri daha net görmelerine olanak tanıyan genişletilebilir bir menü görecek.

    Simgeler de güncellendi

    WhatsApp aynı zamanda simgelerini de yuvarlak, ana hatlı bir stille güncelledi. Ayrıca uygulama, sohbetlerdeki varsayılan arka planı da yeniliyor.

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    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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