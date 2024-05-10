WhatsApp'ın tasarımı yenilendi: İşte yeni arayüz ve yenilikler

- Yeni renk paleti ve daha koyu mod
- Yeni gezinme çubuğu ve dosya eki menüsü
- Simgeler de güncellendi
- Yorumlar
Yeni renk paleti ve daha koyu mod
Meta, WhatsApp için 35'ten fazla farklı rengin değerlendirildikten sonra yeni renk paletine karar verildiğini söylüyor. WhatsApp, düşük ışık koşullarında göz yorgunluğunu azaltmak için daha derin tonlara odaklandı. Uygulamanın birçok kişi için popüler bir seçenek olan karanlık modu, mesajları okumayı kolaylaştırmak için artık bir ton daha koyu hale getirildi.
Yeni gezinme çubuğu ve dosya eki menüsü
WhatsApp, kullanıcıların aradıklarını hızlı bir şekilde bulmalarını kolaylaştırmak için Android’de gezinme çubuğunu alta çekti. iOS'ta uzun süredir mevcut olan yeni gezinme çubuğu, sohbetlerinize, güncellemelerinize, topluluklarınıza ve aramalarınıza hızlı bir şekilde göz atmanıza olanak tanıyor.
iOS kullanıcılarına gelince, WhatsApp yeni dosya ekleme menüsü sayesinde fotoğraf ve video göndermeyi kolaylaştırıyor. Kullanıcılar artık tam ekran menü yerine medya, anket, belge ve daha fazlasını gönderirken seçenekleri daha net görmelerine olanak tanıyan genişletilebilir bir menü görecek.
Simgeler de güncellendi
WhatsApp aynı zamanda simgelerini de yuvarlak, ana hatlı bir stille güncelledi. Ayrıca uygulama, sohbetlerdeki varsayılan arka planı da yeniliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.