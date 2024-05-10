WhatsApp'ın tasarımı yenilendi: İşte yeni arayüz ve yenilikler

Tam Boyutta Gör WhatsApp yıllar içinde tasarımında çok sayıda değişiklik gördü ve son büyük değişiklik 2021’de gerçekleşti. Şirket şimdi uygulamayı bir kez daha yeniledi. WhatsApp Android ve iOS uygulaması yeni ve daha akıcı bir görünümle güncellenirken yeni daha karanlık mod geldi.

DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp ve Telegram indirim kanalımız açıldı 15 sa. önce eklendi

Yeni renk paleti ve daha koyu mod

Meta, WhatsApp için 35'ten fazla farklı rengin değerlendirildikten sonra yeni renk paletine karar verildiğini söylüyor. WhatsApp, düşük ışık koşullarında göz yorgunluğunu azaltmak için daha derin tonlara odaklandı. Uygulamanın birçok kişi için popüler bir seçenek olan karanlık modu, mesajları okumayı kolaylaştırmak için artık bir ton daha koyu hale getirildi.

Yeni gezinme çubuğu ve dosya eki menüsü

WhatsApp, kullanıcıların aradıklarını hızlı bir şekilde bulmalarını kolaylaştırmak için Android’de gezinme çubuğunu alta çekti. iOS'ta uzun süredir mevcut olan yeni gezinme çubuğu, sohbetlerinize, güncellemelerinize, topluluklarınıza ve aramalarınıza hızlı bir şekilde göz atmanıza olanak tanıyor.

iOS kullanıcılarına gelince, WhatsApp yeni dosya ekleme menüsü sayesinde fotoğraf ve video göndermeyi kolaylaştırıyor. Kullanıcılar artık tam ekran menü yerine medya, anket, belge ve daha fazlasını gönderirken seçenekleri daha net görmelerine olanak tanıyan genişletilebilir bir menü görecek.

Simgeler de güncellendi

WhatsApp aynı zamanda simgelerini de yuvarlak, ana hatlı bir stille güncelledi. Ayrıca uygulama, sohbetlerdeki varsayılan arka planı da yeniliyor.

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