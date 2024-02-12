WhatsApp, kilit ekranından engelleme özelliğini kullanıma sundu

WhatsApp kilit ekranından kişi engelleme adımları 📲
Kilit ekranında WhatsApp mesajının yanındaki oka dokunun.
Engelle ve yanıtla seçeneklerini göreceksiniz.
Engelle’ye dokunun.
Engellencek Whatsapp numarasını doğrulayın.
Kişiyi bildir’i seçin ve Engelle butonuna dokunun.
WhatsApp’ın yeni özelliğiyle istenmeyen kişiyi engellemek için sohbeti arayıp bulmanız gerekmeyecek. Platform, ilk kez bilinmeyen bir kişiden mesaj aldığınızda iletişim bilgilerinin yanında bir uyarı gösteriyor; kişiyi engelleme veya ekleme seçeneği sunuyor. En son değişiklik, WhatsApp’ın spam mesajlarla mücadelesinin bir parçası olup kullanıcılara daha fazla kontrol sağlıyor.
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.