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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, kilit ekranından engelleme özelliğini kullanıma sundu

    WhatsApp'ta kişi engellemek için sohbeti açmanız gerekmiyor. İstenmeyen numaradan gelen mesajı açmadan engelleyebilirsiniz. Peki, WhatsApp kilit ekranından engelleme nasıl yapılıyor?
    whatsapp kişi engelleme hızlı yolu Tam Boyutta Gör
    WhatsApp hesapları telefon numaralarına bağlı olduğundan, numaralarımız da artık çeşitli kurumlarla paylaşıldığından, istenmeyen aramalar ve mesajlar arttı. WhatsApp, güvenliğinizi sağlamak için bilinmeyen numaralardan mesaj aldığınızda gönderenin iletişim bilgilerinin hemen altında uyarıcı mesajlar görüntülüyor. Platform, aynı zamanda spam iletileri doğrudan kilit ekranınızdan yönetmenizi kolaylaştıran yeni bir özelliğe de sahip. Artık WhatsApp'ta bir mesaj aldığınızda, bu tür sohbetler için Kişilere ekle düğmesinin yanında belirgin bir Engelle düğmesi de göreceksiniz. Peki, WhatsApp kilit ekranından kişi engelleme özelliği nasıl kullanılacak?

    WhatsApp kilit ekranından kişi engelleme adımları 📲

    whatsapp kişi engelleme kilit ekranından Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, artık istenmeyen kişileri doğrudan kilit ekranından engelleme seçeneği sunuyor. Spam mesajları engellemek için ekran kilidini açmanız gerekmiyor; doğrudan bildirim üzerinden kişiyi engellemeniz mümkün. WhatsApp kilit ekranından kişi nasıl engellenir adım adım görelim ⬇️
    1. Kilit ekranında WhatsApp mesajının yanındaki oka dokunun.
    2. Engelle ve yanıtla seçeneklerini göreceksiniz.
    3. Engelle’ye dokunun.
    4. Engellencek Whatsapp numarasını doğrulayın.
    5. Kişiyi bildir’i seçin ve Engelle butonuna dokunun.

    WhatsApp’ın yeni özelliğiyle istenmeyen kişiyi engellemek için sohbeti arayıp bulmanız gerekmeyecek. Platform, ilk kez bilinmeyen bir kişiden mesaj aldığınızda iletişim bilgilerinin yanında bir uyarı gösteriyor; kişiyi engelleme veya ekleme seçeneği sunuyor. En son değişiklik, WhatsApp’ın spam mesajlarla mücadelesinin bir parçası olup kullanıcılara daha fazla kontrol sağlıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 16 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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