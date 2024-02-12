WhatsApp, kilit ekranından engelleme özelliğini kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör WhatsApp hesapları telefon numaralarına bağlı olduğundan, numaralarımız da artık çeşitli kurumlarla paylaşıldığından, istenmeyen aramalar ve mesajlar arttı. WhatsApp, güvenliğinizi sağlamak için bilinmeyen numaralardan mesaj aldığınızda gönderenin iletişim bilgilerinin hemen altında uyarıcı mesajlar görüntülüyor. Platform, aynı zamanda spam iletileri doğrudan kilit ekranınızdan yönetmenizi kolaylaştıran yeni bir özelliğe de sahip. Artık WhatsApp'ta bir mesaj aldığınızda, bu tür sohbetler için Kişilere ekle düğmesinin yanında belirgin bir Engelle düğmesi de göreceksiniz. Peki, WhatsApp kilit ekranından kişi engelleme özelliği nasıl kullanılacak?

WhatsApp'ta engellendiğimi nasıl anlarım? 4 ay önce eklendi

WhatsApp kilit ekranından kişi engelleme adımları 📲

Tam Boyutta Gör WhatsApp, artık istenmeyen kişileri doğrudan kilit ekranından engelleme seçeneği sunuyor. Spam mesajları engellemek için ekran kilidini açmanız gerekmiyor; doğrudan bildirim üzerinden kişiyi engellemeniz mümkün. WhatsApp kilit ekranından kişi nasıl engellenir adım adım görelim ⬇️

Kilit ekranında WhatsApp mesajının yanındaki oka dokunun. Engelle ve yanıtla seçeneklerini göreceksiniz. Engelle’ye dokunun. Engellencek Whatsapp numarasını doğrulayın. Kişiyi bildir’i seçin ve Engelle butonuna dokunun.

WhatsApp’ın yeni özelliğiyle istenmeyen kişiyi engellemek için sohbeti arayıp bulmanız gerekmeyecek. Platform, ilk kez bilinmeyen bir kişiden mesaj aldığınızda iletişim bilgilerinin yanında bir uyarı gösteriyor; kişiyi engelleme veya ekleme seçeneği sunuyor. En son değişiklik, WhatsApp’ın spam mesajlarla mücadelesinin bir parçası olup kullanıcılara daha fazla kontrol sağlıyor.

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WhatsApp kilit ekranından kişi engelleme nasıl yapılır?