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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, kilitli sohbetleri gizlemenize olanak sağlayarak gizliği artırıyor

    WhatsApp, kilitli sohbetler özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre şirket, kilitli sohbetleri gizlemenize olanak sağlayarak gizliliği maksimuma çıkartacak.
    WhatsApp, kilitli sohbetleri gizlemenize olanak sağlayacak Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde kilitli sohbetler isimli özelliğini duyurmuş ve beta sürümünde özelliğe bazı iyileştirmeler yapmıştı. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapora göreyse bu özellik ile ilgili yapılan iyileştirmeler hızla devam etmekte.

    Arama çubuğuna gizli kod girilerek kilitli sohbetlere ulaşılacak

    Şu anda WhatsApp'ta kullanılan kilitli sohbetlere bir listeden ulaşılmakta ve böylece o sohbetlere erişilemesede kilitli olduğu görünmekte. Ancak şirket, yeni bir seçenek geliştiriliyor ve böylece kullanıcıların kilitli sohbetlerini daha iyi gizlemelerine olanak tanıyacak.

    WhatsApp, kilitli sohbetleri gizlemenize olanak sağlayacak Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere bu yeni seçenek ile artık kilitli sohbetlerinizi gizleyebileceksiniz. Sohbet kilitleme ayarlarından ulaşılan bu yeni seçenek ile kilitli sohbetlerinizi gizleyebilir ve bu sohbetlere arama çubuğundan gizli kodunuzu girerek ulaşabilirsiniz.

    Henüz test aşamasında olan bu yeni seçenek ile WhatsApp, gizliliği artırmak için kilitli sohbetlerin giriş noktasını gizleyerek telefona erişimi olan herkesin kilitli sohbetlerin varlığını fark etmesini daha zor bir hâle getiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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