WhatsApp, kilitli sohbetleri gizlemenize olanak sağlayarak gizliği artırıyor

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde kilitli sohbetler isimli özelliğini duyurmuş ve beta sürümünde özelliğe bazı iyileştirmeler yapmıştı. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapora göreyse bu özellik ile ilgili yapılan iyileştirmeler hızla devam etmekte.

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Arama çubuğuna gizli kod girilerek kilitli sohbetlere ulaşılacak

Şu anda WhatsApp'ta kullanılan kilitli sohbetlere bir listeden ulaşılmakta ve böylece o sohbetlere erişilemesede kilitli olduğu görünmekte. Ancak şirket, yeni bir seçenek geliştiriliyor ve böylece kullanıcıların kilitli sohbetlerini daha iyi gizlemelerine olanak tanıyacak.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere bu yeni seçenek ile artık kilitli sohbetlerinizi gizleyebileceksiniz. Sohbet kilitleme ayarlarından ulaşılan bu yeni seçenek ile kilitli sohbetlerinizi gizleyebilir ve bu sohbetlere arama çubuğundan gizli kodunuzu girerek ulaşabilirsiniz.

Henüz test aşamasında olan bu yeni seçenek ile WhatsApp, gizliliği artırmak için kilitli sohbetlerin giriş noktasını gizleyerek telefona erişimi olan herkesin kilitli sohbetlerin varlığını fark etmesini daha zor bir hâle getiriyor.

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WhatsApp, kilitli sohbetleri gizlemenize olanak sağlayacak