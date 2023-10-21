WhatsApp, kilitli sohbetleri gizlemenize olanak sağlayarak gizliği artırıyor

Arama çubuğuna gizli kod girilerek kilitli sohbetlere ulaşılacak
Şu anda WhatsApp'ta kullanılan kilitli sohbetlere bir listeden ulaşılmakta ve böylece o sohbetlere erişilemesede kilitli olduğu görünmekte. Ancak şirket, yeni bir seçenek geliştiriliyor ve böylece kullanıcıların kilitli sohbetlerini daha iyi gizlemelerine olanak tanıyacak.
Henüz test aşamasında olan bu yeni seçenek ile WhatsApp, gizliliği artırmak için kilitli sohbetlerin giriş noktasını gizleyerek telefona erişimi olan herkesin kilitli sohbetlerin varlığını fark etmesini daha zor bir hâle getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.