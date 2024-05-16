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    AB, çocukların güvenliği için Meta hakkında soruşturma başlattı

    Avrupa Birliği (AB) Instagram ve Facebook’un çocukların sağlığını olumsuz etkilediği, bağımlılığa neden olduğu ve Meta’nın yeterince çaba göstermediği nedeniyle resmi soruşturma başlattı.
    AB, çocukların güvenliği için Meta hakkında soruşturma başlattı Tam Boyutta Gör
    Meta çatısı altında bulunan Instagram ve Facebook’un çocuk sağlığı üzerinde etkileri son dönemlerde başlıca tartışmalar arasında yer alıyor. Avrupa Birliği (AB) ise kısa bir süre önce Meta'nın sosyal medya platformlarını kullanan çocukların hem ruhsal hem de fiziksel sağlığını korumak için yeterince çaba göstermediği endişesiyle Meta hakkında resmi bir soruşturma başlattı.

    AB’den Meta’ya soruşturma

    Avrupa Komisyonu tarafından duyurulan soruşturma kapsamında Meta’nın Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki kurallara uyup uymadığı değerlendirilecek. Ek olarak Komisyon, Facebook ve Instagram'ın kullanıcı arayüzü ve algoritmalarının çocuklarda bağımlılıklara neden olabileceğini belirtiyor. İç Pazardan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, X hesabından yaptığı paylaşımda “Meta'nın, Facebook ve Instagram platformlarında genç Avrupalıların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki olumsuz etki risklerini azaltmak için DSA yükümlülüklerine uyma konusunda yeterince çaba sarf ettiğine ikna olmuş değiliz.” dedi.

    Bunlarla birlikte soruşturmada Meta’nın reşit olmayanların uygunsuz içeriğe erişimini engellemek için gerekli önlemleri almadığı, aynı zamanda da yaş doğrulama araçlarının yetersiz kaldığı belirtiliyor. Ayrıca, Meta’nın öneri sistemlerinin ve varsayılan gizlilik ayarlarının çocuklar için yeterli koruma sağlayıp sağlamadığı da yine soruşturma kapsamında değerlendirilecek başlıklar arasında.

    Soruşturma kapsamında Komisyon, bir sonraki adımda ek kanıtlar toplayacak. Şimdilik soruşturmanın sonuçlandırılması gibi bir tarih belirtilmemiş. Ancak Komisyon’un soruşturma sürerken Meta’nın platformları hakkında geçici yaptırım kararları almasına izin veriliyor. Soruşturma sonucunda Meta’nın DSA kurallarını ihlal ettiği tespit edilirse şirkete küresel gelirinin yüzde 6’sına kadar para cezası verilebilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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