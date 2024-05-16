AB, çocukların güvenliği için Meta hakkında soruşturma başlattı

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Tam Boyutta Gör Meta çatısı altında bulunan Instagram ve Facebook’un çocuk sağlığı üzerinde etkileri son dönemlerde başlıca tartışmalar arasında yer alıyor. Avrupa Birliği (AB) ise kısa bir süre önce Meta'nın sosyal medya platformlarını kullanan çocukların hem ruhsal hem de fiziksel sağlığını korumak için yeterince çaba göstermediği endişesiyle Meta hakkında resmi bir soruşturma başlattı.

AB’den Meta’ya soruşturma

Avrupa Komisyonu tarafından duyurulan soruşturma kapsamında Meta’nın Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki kurallara uyup uymadığı değerlendirilecek. Ek olarak Komisyon, Facebook ve Instagram'ın kullanıcı arayüzü ve algoritmalarının çocuklarda bağımlılıklara neden olabileceğini belirtiyor. İç Pazardan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, X hesabından yaptığı paylaşımda “Meta'nın, Facebook ve Instagram platformlarında genç Avrupalıların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki olumsuz etki risklerini azaltmak için DSA yükümlülüklerine uyma konusunda yeterince çaba sarf ettiğine ikna olmuş değiliz.” dedi.

Bunlarla birlikte soruşturmada Meta’nın reşit olmayanların uygunsuz içeriğe erişimini engellemek için gerekli önlemleri almadığı, aynı zamanda da yaş doğrulama araçlarının yetersiz kaldığı belirtiliyor. Ayrıca, Meta’nın öneri sistemlerinin ve varsayılan gizlilik ayarlarının çocuklar için yeterli koruma sağlayıp sağlamadığı da yine soruşturma kapsamında değerlendirilecek başlıklar arasında.

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Soruşturma kapsamında Komisyon, bir sonraki adımda ek kanıtlar toplayacak. Şimdilik soruşturmanın sonuçlandırılması gibi bir tarih belirtilmemiş. Ancak Komisyon’un soruşturma sürerken Meta’nın platformları hakkında geçici yaptırım kararları almasına izin veriliyor. Soruşturma sonucunda Meta’nın DSA kurallarını ihlal ettiği tespit edilirse şirkete küresel gelirinin yüzde 6’sına kadar para cezası verilebilir.

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AB, çocukların güvenliği için Meta hakkında soruşturma başlattı