AB, çocukların güvenliği için Meta hakkında soruşturma başlattı

AB’den Meta’ya soruşturma
Avrupa Komisyonu tarafından duyurulan soruşturma kapsamında Meta’nın Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki kurallara uyup uymadığı değerlendirilecek. Ek olarak Komisyon, Facebook ve Instagram'ın kullanıcı arayüzü ve algoritmalarının çocuklarda bağımlılıklara neden olabileceğini belirtiyor. İç Pazardan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, X hesabından yaptığı paylaşımda “Meta'nın, Facebook ve Instagram platformlarında genç Avrupalıların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki olumsuz etki risklerini azaltmak için DSA yükümlülüklerine uyma konusunda yeterince çaba sarf ettiğine ikna olmuş değiliz.” dedi.
Bunlarla birlikte soruşturmada Meta’nın reşit olmayanların uygunsuz içeriğe erişimini engellemek için gerekli önlemleri almadığı, aynı zamanda da yaş doğrulama araçlarının yetersiz kaldığı belirtiliyor. Ayrıca, Meta’nın öneri sistemlerinin ve varsayılan gizlilik ayarlarının çocuklar için yeterli koruma sağlayıp sağlamadığı da yine soruşturma kapsamında değerlendirilecek başlıklar arasında.
Soruşturma kapsamında Komisyon, bir sonraki adımda ek kanıtlar toplayacak. Şimdilik soruşturmanın sonuçlandırılması gibi bir tarih belirtilmemiş. Ancak Komisyon’un soruşturma sürerken Meta’nın platformları hakkında geçici yaptırım kararları almasına izin veriliyor. Soruşturma sonucunda Meta’nın DSA kurallarını ihlal ettiği tespit edilirse şirkete küresel gelirinin yüzde 6’sına kadar para cezası verilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.