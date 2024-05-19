Snapdragon 8 Gen 4 ile amiral gemisi telefonların fiyatı artabilir

İşte Qualcomm'un ilk 3nm teknolojisine sahip işlemcisi: Snapdragon 8 Gen 4
Apple'ın M serisi işlemcileri TSMC'nin gelişmiş 3nm teknolojisini kullanmakta. İddialara göreyse Qualcomm'un önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği Snapdraggon 8 Gen 4 işlemcisi de 3nm teknolojisini (N3E) kullanacak ve böylece Qualcomm, ilk kez SoC'leri için 3nm teknolojisinden yararlanacak.
Ancak bu durum, daha iyi performans ve verimlilik sunsa da daha yüksek üretim maliyetlerine yol açabilir. Çünkü tipster Digital Chat Station'ın yakın zamanlı bir paylaşımı, Snapdragon 8 Gen 4'ün üretim fiyatının arttığını belirtti. Bu fiyat artışı ise akıllı telefon pazarını da derinden etkileyecek gibi görünüyor. Zira daha pahalı bir çiple, telefon üreticilerinin rekabetçi fiyatları korumak için cihazlarının genel yapılandırmalarını yeniden tasarlaması gerekebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.