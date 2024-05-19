Snapdragon 8 Gen 4 ile amiral gemisi telefonların fiyatı artabilir

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Qualcomm, şimdilerde yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 üzerinde çalışmakta. Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen işlemci, özel Oryon çekirdeklerine sahip şirket içi CPU tasarımlarına sahip olacak. Ancak yeni bir rapora göre bu işlemci, akıllı telefon üreticilerine pahalıya patlayacak.

İşte Qualcomm'un ilk 3nm teknolojisine sahip işlemcisi: Snapdragon 8 Gen 4

Apple'ın M serisi işlemcileri TSMC'nin gelişmiş 3nm teknolojisini kullanmakta. İddialara göreyse Qualcomm'un önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği Snapdraggon 8 Gen 4 işlemcisi de 3nm teknolojisini (N3E) kullanacak ve böylece Qualcomm, ilk kez SoC'leri için 3nm teknolojisinden yararlanacak.

Google Pixel 9 serisinin renk seçenekleri ortaya çıktı 3 sa. önce eklendi

Ancak bu durum, daha iyi performans ve verimlilik sunsa da daha yüksek üretim maliyetlerine yol açabilir. Çünkü tipster Digital Chat Station'ın yakın zamanlı bir paylaşımı, Snapdragon 8 Gen 4'ün üretim fiyatının arttığını belirtti. Bu fiyat artışı ise akıllı telefon pazarını da derinden etkileyecek gibi görünüyor. Zira daha pahalı bir çiple, telefon üreticilerinin rekabetçi fiyatları korumak için cihazlarının genel yapılandırmalarını yeniden tasarlaması gerekebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Snapdragon 8 Gen 4 ile amiral gemisi telefonların fiyatı artacak