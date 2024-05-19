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    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Gen 4 ile amiral gemisi telefonların fiyatı artabilir

    Qualcomm, Ekim ayında tanıtılacak olan Snapdragon 8 Gen 4 ile büyük bir geçişe hazırlanıyor. Ancak bu yeni işlemci, amiral gemisi telefonların fiyatını yükseltebilir.
    Snapdragon 8 Gen 4 ile amiral gemisi telefonların fiyatı artacak Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Qualcomm, şimdilerde yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 üzerinde çalışmakta. Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen işlemci, özel Oryon çekirdeklerine sahip şirket içi CPU tasarımlarına sahip olacak. Ancak yeni bir rapora göre bu işlemci, akıllı telefon üreticilerine pahalıya patlayacak.

    İşte Qualcomm'un ilk 3nm teknolojisine sahip işlemcisi: Snapdragon 8 Gen 4

    Apple'ın M serisi işlemcileri TSMC'nin gelişmiş 3nm teknolojisini kullanmakta. İddialara göreyse Qualcomm'un önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği Snapdraggon 8 Gen 4 işlemcisi de 3nm teknolojisini (N3E) kullanacak ve böylece Qualcomm, ilk kez SoC'leri için 3nm teknolojisinden yararlanacak.

    Ancak bu durum, daha iyi performans ve verimlilik sunsa da daha yüksek üretim maliyetlerine yol açabilir. Çünkü tipster Digital Chat Station'ın yakın zamanlı bir paylaşımı, Snapdragon 8 Gen 4'ün üretim fiyatının arttığını belirtti. Bu fiyat artışı ise akıllı telefon pazarını da derinden etkileyecek gibi görünüyor. Zira daha pahalı bir çiple, telefon üreticilerinin rekabetçi fiyatları korumak için cihazlarının genel yapılandırmalarını yeniden tasarlaması gerekebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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