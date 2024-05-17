2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Threads, Twitter'da bulunan TweetDeck özelliğine benzer şekilde, özelleştirilmiş sütunları sabitleme seçeneğini içeren yeni web görünümü üzerinde çalışıyor. Mark Zuckerberg, şu anda test edildiğini söylediği yeni web arayüzünün bir görselini paylaştı.

Threads, kendi doğrulama programını başlattı 1 gün önce eklendi

TweetDeck benzeri akış test ediliyor

Ekran görüntüsünde "Sizin için" akışıyla birlikte kişinin ilgi alanlarına dayalı sütunlar gösteriliyor. Favori aramalar, konular/anahtar kelimeler, hesaplar, kayıtlı gönderiler ve bildirimler sabitlenebiliyor ve sütunlardaki gönderiler otomatik yenileme seçeneğiyle sürekli yenileniyor. Test kullanıcılarının bildirimlerine göre ana sayfaya 100’e yakın akış sabitlenebiliyor.

Threads’in test yeni arayüzü X’in ücretli olan X Pro (eski adıylaTweetDeck) ile oldukça benzeşiyor. X Pro aylık 150 TL tutarında bir abonelik gerekiyor. Threads ise ücretsiz olacak ve çoğu işlevi sunacak.

Çok sütunlu görünüm şu anda az sayıda kullanıcıyla test ediliyor.

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Threads, özelleştirilebilir yeni arayüzünü test ediyor