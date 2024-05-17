Threads, özelleştirilebilir yeni arayüzünü test ediyor

TweetDeck benzeri akış test ediliyor
Ekran görüntüsünde "Sizin için" akışıyla birlikte kişinin ilgi alanlarına dayalı sütunlar gösteriliyor. Favori aramalar, konular/anahtar kelimeler, hesaplar, kayıtlı gönderiler ve bildirimler sabitlenebiliyor ve sütunlardaki gönderiler otomatik yenileme seçeneğiyle sürekli yenileniyor. Test kullanıcılarının bildirimlerine göre ana sayfaya 100’e yakın akış sabitlenebiliyor.
Threads’in test yeni arayüzü X’in ücretli olan X Pro (eski adıylaTweetDeck) ile oldukça benzeşiyor. X Pro aylık 150 TL tutarında bir abonelik gerekiyor. Threads ise ücretsiz olacak ve çoğu işlevi sunacak.
Çok sütunlu görünüm şu anda az sayıda kullanıcıyla test ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.