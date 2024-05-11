TikTok, yapay zekayla oluşturulan içerikleri etiketlemeye başladı

Tam Boyutta Gör TikTok, yapay zekanın kötü kullanılmasıyla mücadele ediyor. Platformda yapay zekayla oluşturulan içerikler bir yıldan uzun süredir etiketleniyor ancak artık OpenAI ve diğer platformlar aracılığıyla oluşturulan yapay zeka görselleri de etiketlenecek.

Dijital Mecralar Komisyonu'nda Twitter ve TikTok'a yasak gündemde 1 gün önce eklendi

OpenAI ve diğer platformlardan içerikler etiketlenecek

TikTok’un aracı Adobe, Microsoft ve başka şirketlerin birlikte kurduğu bir grup olan C2PA’nın (Coalition for Content Provenance and Authenticity) bir teknolojisi olan içerik kimlik bilgilerini okuyacak. İçerik kimlik bilgileri yapay zeka etiketlemeyi kolaylaştıracak şekilde yapay zeka içeriklerine meta veriler eklemek için tasarlanmış. Yapay zeka etiketlemesi görsel ve videolarda kullanılmaya başlandı, yakında ses içeriklerinde de kullanılacak. Yapay zekayla oluşturulan içerikte TikTok kullanıcı adının altında “Yapay zeka tarafından oluşturuldu” yazan bir etiket çıkacak.

İçeriğin tanımlanması ve etiketlenmesi için İçerik Kimlik Bilgilerinin dahil edilmesi gerektiğinden, etiketleme kademeli olarak kullanıma sunulabilir. Sistemin çalışması için hem içerik oluşturmak için kullanılan üretken yapay zeka aracının üreticisinin hem de içeriği dağıtmak için kullanılan platformun sektör standardını kullanmayı kabul etmesi gerekiyor. Alphabet'e ait Google'ın sahibi olduğu YouTube ile Instagram ve Facebook'un sahibi olan Meta Platformları da İçerik Kimlik Bilgilerini kullanmayı planladıklarını açıkladı.

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TikTok, yapay zeka içeriklerini otomatik etiketlemeye başladı