TikTok, yapay zekayla oluşturulan içerikleri etiketlemeye başladı

OpenAI ve diğer platformlardan içerikler etiketlenecek
TikTok’un aracı Adobe, Microsoft ve başka şirketlerin birlikte kurduğu bir grup olan C2PA’nın (Coalition for Content Provenance and Authenticity) bir teknolojisi olan içerik kimlik bilgilerini okuyacak. İçerik kimlik bilgileri yapay zeka etiketlemeyi kolaylaştıracak şekilde yapay zeka içeriklerine meta veriler eklemek için tasarlanmış. Yapay zeka etiketlemesi görsel ve videolarda kullanılmaya başlandı, yakında ses içeriklerinde de kullanılacak. Yapay zekayla oluşturulan içerikte TikTok kullanıcı adının altında “Yapay zeka tarafından oluşturuldu” yazan bir etiket çıkacak.
İçeriğin tanımlanması ve etiketlenmesi için İçerik Kimlik Bilgilerinin dahil edilmesi gerektiğinden, etiketleme kademeli olarak kullanıma sunulabilir. Sistemin çalışması için hem içerik oluşturmak için kullanılan üretken yapay zeka aracının üreticisinin hem de içeriği dağıtmak için kullanılan platformun sektör standardını kullanmayı kabul etmesi gerekiyor. Alphabet'e ait Google'ın sahibi olduğu YouTube ile Instagram ve Facebook'un sahibi olan Meta Platformları da İçerik Kimlik Bilgilerini kullanmayı planladıklarını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.