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    Anlık Bildirim

    TikTok, yapay zekayla oluşturulan içerikleri etiketlemeye başladı

    TikTok, başka platformlarda yapay zekayla oluşturulmuş içeriklerin otomatik olarak etiketlenmeye başladığını duyurdu. Kullanıcılar hangi video ve fotoğrafların yapay zekayla yapıldığını görebilecek.
    tiktok yapay zeka otomatik etiketleme Tam Boyutta Gör
    TikTok, yapay zekanın kötü kullanılmasıyla mücadele ediyor. Platformda yapay zekayla oluşturulan içerikler bir yıldan uzun süredir etiketleniyor ancak artık OpenAI ve diğer platformlar aracılığıyla oluşturulan yapay zeka görselleri de etiketlenecek.

    OpenAI ve diğer platformlardan içerikler etiketlenecek

    TikTok’un aracı Adobe, Microsoft ve başka şirketlerin birlikte kurduğu bir grup olan C2PA’nın (Coalition for Content Provenance and Authenticity) bir teknolojisi olan içerik kimlik bilgilerini okuyacak. İçerik kimlik bilgileri yapay zeka etiketlemeyi kolaylaştıracak şekilde yapay zeka içeriklerine meta veriler eklemek için tasarlanmış. Yapay zeka etiketlemesi görsel ve videolarda kullanılmaya başlandı, yakında ses içeriklerinde de kullanılacak. Yapay zekayla oluşturulan içerikte TikTok kullanıcı adının altında “Yapay zeka tarafından oluşturuldu” yazan bir etiket çıkacak.

    İçeriğin tanımlanması ve etiketlenmesi için İçerik Kimlik Bilgilerinin dahil edilmesi gerektiğinden, etiketleme kademeli olarak kullanıma sunulabilir. Sistemin çalışması için hem içerik oluşturmak için kullanılan üretken yapay zeka aracının üreticisinin hem de içeriği dağıtmak için kullanılan platformun sektör standardını kullanmayı kabul etmesi gerekiyor. Alphabet'e ait Google'ın sahibi olduğu YouTube ile Instagram ve Facebook'un sahibi olan Meta Platformları da İçerik Kimlik Bilgilerini kullanmayı planladıklarını açıkladı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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