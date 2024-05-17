TikTok yasağına karşı içerik üreticileri harekete geçti

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Tam Boyutta Gör ABD hükümeti tarafından güvenlik sorunu oluşturduğu gerekçesiyle TikTok platformunun 12 ay içerisinde satılması ya da tamamen kapatılmasına yönelik çıkarılan kanun büyük tartışma konusu oldu. Sadece ByteDance değil kullanıcılar da tepkili.

TikTok tartışması büyüyor

ByteDance, ifade özgürlüğünün engellendiğini belirterek kanuna karşı gerekli hukuki girişimlere başlamıştı ancak bir sonuç alamazsa ABD operasyonlarına son vermeyi planlıyor. 170 milyon kullanıcı ve 24 milyar dolar yıllık gelir katkısının bir anda yok olması içerik üreticilerini de tedirgin ediyor.

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Kendilerini ifade etme ve topluluk haline gelme özgürlüğünün ellerinden alındığını düşünen bir grup TikTok içerik üreticisi, Columbia Temyiz Kurulu’na başvuruda bulundu. Grup, yasanın Amerikan toplumunun bir parçası haline gelen iletişim araçlarını yasaklamaması gerektiğini belirtiyor.

Eski başkan Trump döneminde de TikTok platformunun yasaklanması için bir kanun tasarısı hazırlanmış ancak TikTok karşı dava açarak bu girişimleri engellemişti. Trump seçimi kaybettikten sonra ise TikTok yasaklarını eleştirmişti.

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