Samsung Galaxy Z Fold 6, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile Geekbench'te listelendi

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung'un Temmuz ayında gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde, yeni katlanabilir cihazları Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6'yı da tanıtması bekleniyor. Bu cihazlardan Galaxy Z Flip 6, geçtiğimiz haftalarda Geekbench'te listelenmişti ve şimdi de Galaxy Z Fold 6, Geekbench veri tabanında listelendi.

Motorola Razr 50 ve Razr 50 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

İşte Galaxy Z Fold 6'nın beklenen özellikleri:

SM-F956U model numarasıyla Geekbench'te listelenen Galaxy Z Fold 6'nın ABD versiyonu, tek çekirdek testinde 1.964, çok çekirdek testinde ise 6.619 puan aldı. Adreno 750 GPU ile eşleştirilmiş 3,40 GHz maksimum saat hızına sahip ananas kod adlı sekiz çekirdekli bir işlemciyle listelenen cihaz, bu bilgilere göre muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile piyasaya sürülecek.

Tam Boyutta Gör 12GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile listelenen cihazın diğer beklenen özelliklerine değinecek olursak ise geçmiş sızıntılara göre cihaz, 7,6 inçlik bir iç ekrana ve 6,2 inçlik bir kapak ekranına sahip olabilir. 25W hızlı şarjlı 4.400mAh bataryaya sahip olması beklenen cihaz, ayrıca 200 MP birincil sensör ile donatılabilir ve açık pembe, siyah, gümüş, beyaz ve lacivert olmak üzere 5 farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.