Threads, kendi doğrulama programını başlattı: Yanlış bilgi paylaşanlar hızlıca tespit edilecek

Tam Boyutta Gör Meta, Threads gönderilerini incelemek için Facebook ve Instagram'daki doğruluk kontrolünü kullanıyordu. Instagram’ın başındaki isim olan Adam Mosseri, Threads’in Instagram ve Facebook’tan ayrı doğruluk kontrol sürecine tabi tutulacağını paylaştı.

Rekabet Kurumu'ndan Threads'e 330 milyon TL ceza! 1 hf. önce eklendi

Daha önce Threads’teki gönderiler kardeş sosyal sitelerdekilerle karşılaştırılıyordu ve bu sitelerden birindeki gönderinin yanlış bilgi içerdiği belirlenirse, Threads gönderisinin de işaretleneceği anlamına geliyordu. Artık Threads'teki doğruluk kontrolü diğer sitelerde paylaşılanlardan bağımsız olarak gerçekleşecek.

Threads, doğrulama programının tam olarak ne zaman uygulamaya konulduğu ve belli ülkelerle sınırlı olup olmadığı konusunda herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Ayrıca Threads’teki gönderiler hangi kuruluşlar tarafından onaylanacak belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.