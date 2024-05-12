WhatsApp, profil fotoğraflarının ekran görüntüsünün alınmasını engelleyecek

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp'ın iPhone cihazlar için yayınlanan beta sürümünde, diğer kişilerin profil fotoğraflarının ekran görüntülerinin alınmasını yasaklayan alışılmadık bir özellik keşfedildi.

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Ek bir koruma sağlayacak

Kaynağa göre bu yenilik daha önce Android uygulaması için test edilmişti. Şimdi ise özellik, iOS için WhatsApp'ın 24.10.10.70 numaralı beta sürümünde etkinleştirildi. Bir kullanıcı başka birinin profil fotoğrafının ekran görüntüsünü almaya çalıştığında, WhatsApp'ta kullanıcının gizliliğini korumak için bunun mümkün olmadığına dair bir uyarı görecek.

Tam Boyutta Gör WhatsApp geliştiricilerine göre, bu özellik ek bir koruma düzeyi sağlayacak ve kullanıcıların diğer kişilerin profil fotoğraflarını sahibinin bilgisi olmadan kaydetmesini engelleyecek. Yeni özelliğin WhatsApp'ın Android ve iOS kararlı sürümleri için ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.

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